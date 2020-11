Szűrőbuszok is segítik a fertőzésgyanús esetek kiszűrését

Szűrőbuszok is segítik a koronavírus-gyanús esetek kiszűrését, ezzel tovább bővül az Országos Mentőszolgálat kapacitása

– mondta az egészségügyért felelős államtitkár pénteken Budapesten.

Horváth Ildikó a III. kerületi Pók utca Duna felőli oldalán lévő szűrőbusznál elmondta, a járművek korábban betegségmegelőzési célból járták az országot, azonban a járvány idején részt vesznek a koronavírus-gyanús esetek szűrésében.

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója arról beszélt, hogy a járvány kezdete óta 320 ezer mintavételt végeztek úgy, hogy közben napi háromezer mentési feladatot is el kell látniuk.

A szűrési munkába a betegszállítók tartalékkapacitását és a medikusokat is bevonták. Ezenkívül létrehoztak ötven úgynevezett statikus mintavételi pontot, és most a közép-magyarországi régióban hat szűrőbusz is segíti a munkát.