Nyilvánosságra hozzák a kínai és orosz vakcinák szerződéseit

Tegnap több mint nyolcezer új fertőzöttet regisztráltak, egyértelműen kijelenthető, hogy felfutóban van a járvány második hulláma – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Hozzátette, eddig 1 150 ezren kapták meg a vakcinát, közülük 327 ezren pedig már a második oltást is, ezzel Magyarországon a második legmagasabb az átoltottság Európában. A lakosság 11,3 százaléka már legalább egy oltást megkapott, ez az arány az EU-ban nem éri el a 7 százalékot.

A miniszter elmondása szerint néhány órával ezelőtt 450 ezer vakcina érkezett Kínából,

és a tervek szerint húsvétig sor kerülhet az idősek beoltására, és ugyan a 65 év feletti korcsoportból regisztráltak a legtöbben, még így is több százezren nem kérték a vakcinát. A brit mutáns a fiatalabb korosztálynál is súlyosabb megbetegedéseket tud okozni, de a kórházban kezelteknek több mint a 80 százaléka továbbra is 65 év feletti, tehát most is az idősebb korosztály van a legveszélyeztetettebb helyzetben. Eddig összesen 3188 ezren regisztráltak, tehát a társadalomnak még a fele sem,

pedig az immunitás eléréséhez szükség lenne a társadalom legalább 70 százalékának fel kellene vennie az oltást.

Gulyás Gergely elmondása szerint a kormány a tegnapi ülésén foglalkozott a vakcina szerződésekkel is, és arról döntött, hogy a következő 24 órában nyilvánosságra hozzák Magyarország minden kínai és orosz vakcinára kötött szerződését is. Az unió által kötött vakcina szerződéseket nem lehet nyilvánosságra hozni a brüsszeli döntés szerint. A miniszter arra is kitért, hogy már az év első felében várhatóan minden beoltható 18 év feletti megkapja a vakcinát, és még így is marad 4 millió vakcina, ezért a kormány nem rendelt olyan vakcinát, amely az év második felében érkezne csak meg.

A kormány múlt heti döntése szerint minden olyan vállalkozás részesül bértámogatásban, amelynek be kellett zárnia a két hétre,

a támogatás azonban egész március hónapra igényelhető. Ezen felül az érintett vállalkozások a munkáltatói járulék és a szociális adó kötelezettsége alól is mentesülnek, illetve a tízmillió forintos újraindítási gyorskölcsönt is biztosítja számukra az állam. A miniszter elmondása szerint a bértámogatásokat továbbra is időben tudják elbírálni és kifizetni, eddig összesen 50,618 milliárd forint a kifizetett támogatások összege, és 50,857 milliárd forintot ítéltek meg. Tehát 99 százalék feletti arányban tudták teljesíteni a megítélt bértámogatások kifizetését.