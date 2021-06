Még 200 millió Moderna kell az amerikaiaknak

Az Egyesült Államok kormánya még 200 millió adag Moderna vakcinát vásárol. A megállapodás értelmében különböző verziók is elérhetők, amennyiben módosított oltásra van szükség a vírus egy változatának leküzdéséhez.

Ezzel együtt az Egyesült Államok már 500 millió oltóanyagot rendelt a biotechnológiai cégtől, amiből 217 millió már meg is érkezett.

Az ország kormánya tavaly augusztusban 1,53 milliárd dolláros szerződést kötött a céggel, melynek keretében 100 millió adag vakcina és további 400 millió adagra vonatkozó opció szerepelt.

Egyelőre úgy tűnik, hogy az eredeti vakcina is hatásos a vírus újabb változatai ellen is, ám a Moderna és a Pfizer is folyamatosan tanulmányozza az újabb változatokat is.

A vakcinák magas számának köszönhetően az Egyesült Államok még 500 millió Pfizert is vásárol, melyet megoszt a rászoruló országokkal.

Biden a hét vezető ipari hatalom csoportjának (G7) Nagy-Britanniában rendezett csúcstalálkozója előtt jelentette be, hogy a félmilliárd adag vakcinát az amerikai kormány csaknem száz olyan ország között osztja szét, amelyeknek égető szükségük van e segítségre a koronavírus-járvány elleni küzdelemben.

Az amerikai elnök közölte: a vakcinák szállítása már augusztusban megkezdődik, egyenesen a gyártóüzemekből, és az idén 200 millió adag jut el rendeltetési helyére. A fennmaradó 300 millió dózist 2022 első felében szállítja az Egyesült Államok.