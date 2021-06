Nepált is elérte a gyilkos feketegomba

Az Indiában több ezer embert megfertőző feketegomba, a mukormikózis elérte Nepált is, ahol már halálos áldozata is van a kórnak – írja a Yahoo News. Az egészségügyi minisztérium szóvivője szerint legalább 10 fertőzött van az országban.

A most elhunyt 65 éves férfit az ország nyugati részében ápolták intenzív osztályon. A korábban ritkán előforduló, agresszív fertőzés – melynek során akár a szemek, az orr vagy az állkapocs eltávolítása is szükséges, hogy az agyat ne érje el – halálozási aránya akár 50 százalék is lehet. A feketegomba Bangladest is elérte a múlt hónap végén.

A szomszédos Indiában több ezren kapták el a gombát, melynek terjedéséért a koronavírus-fertőzés kezelésére felírt szteroidokat teszik felelőssé. Nepálban április elején indult meg növekedésnek a koronavírusos fertőzések száma, mely május közepén napi több mint 9 ezernél érte el a csúcsot.

Az ország miniszterelnöke a nemzetközi közösség segítségét kérte a vakcinabeszerzések kapcsán.