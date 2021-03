Vételi lehetőségekkel kecsegtet a volatilitás

A kötvényhozamok emelkedése miatt nagyobb kilengésekkel tarkított oldalazásra van kilátás a részvénypiacon, az európai cégek a második negyedévben lekö­rözhetik tengerentúli tár­saikat az Erste tőkepiaci előrejelzése szerint.

Bár a gazdasági helyreállás üteme gyorsulhat a második negyedévben, az infláció alakulását övező bizonytalanságok továbbra is nyomás alatt tarthatják a biztonságosnak tekintett eszközöket, a részvénypiacon pedig volatilis mozgásokkal tarkított oldalazás várható a következő három hónapban az Erste Group friss tőkepiaci stratégiája szerint. Ám a pénzintézet elemzői úgy vélik, az esetleges rövid távú árfolyamesésekben érdemes vételi lehetőséget keresni.

Az amerikai részvények árazásába jórészt már beépülhetett az első és a második negyedévre várt 22, illetve 50 százalékos vállalati nyereségbővülés, ezért az amerikai indexek stagnálhatnak a következő hónapokban.

A hozamkilátások kedvezőbbek Európában, mivel a vállalati profitok felpattanása túlszárnyalhatja a tengerentúliakét – az első negyedévben 48, a második három hónapban pedig 79 százalékos javulásra van kilátás –, másfelől pedig az átlagosnál alacsonyabb értékeltségi szintek is a felértékelődés irányába mutatnak. Az európai részvények akár átlagosan 5 százalékkal is erősödhetnek néhány hónapos időtávon.

A befektetőknek továbbra is érdemes szem előtt tartaniuk a minőségi szempontokat, a szektorok közötti szelekció­nak pedig globálisan is sokkal nagyobb szerepe lehet az idén, az egyes szektorindexek teljesítménye ugyanis jelentősen eltérhet.

A következő időszakban a technológiai, az egészségügyi és a ciklikus fogyasztási javak mellett a pénzügyi szektor lehet felülteljesítő. A technológiai szektor a 27-es előretekintő P/E-ráta alapján nem olcsó, ám ezt a dinamikus bevételnövekedés és az átlag feletti profitabilitás is indokolja, az Erste ezért nagyobb kilengéseket és legfeljebb 5 százalékos hozamot vár a szektortól. Az egészségügyi cégek ezzel szemben kifejezetten vonzó árazással forognak, különösen a hosszabb távra tervező befektetők szemszögéből, miközben magas árrésekkel dolgoznak, így a kötvényhozamok emelkedése sem érinti kedvezőtlenül ezeket a papírokat.

A gazdasági stimulusok farvizén folytatódhat a pénzügyi cégek növekedése is, az amerikai pénzintézetek hitelezésének a meredekebb hozamgörbe is lendületet adhat. A bankoktól 18, a biztosítóktól 15 százalékos profitbővülést várnak az idén, ami negyedéves távlatban akár 5 százalékos felértékelődést hozhat a szektor papírjainak. A kötvényhozamok emelkedésé­nek egyik vesztese a többi ágazatnál lényegesen nagyobb adós­ságállománnyal rendelkező te­­­­le­­­­kom­mu­ni­ká­ci­ós szektor lehet, amelynek finan­szírozási költ­ségeit a kamatkondíciók változása számottevően növelheti. Hasonló cipőben járnak a közműcégek is, amelyeknél a magas adósság és az alacsony növekedési kilátások miatt 5 százalék körüli árfolyam-ereszkedésre van kilátás. Az energiaszektor részvényei a kö­zelmúlt erősödése után már túljuthattak a csúcson, a nyersanyagtermelők piacán pedig a befektetők profitrealizálása hozhat volatilis mozgásokat és kisebb visszaesést.

Az arany most elsősorban diverzifikációs eszközként lehet érdekes a befektetőknek. Az emelkedő hozamkörnyezetben erősödhet a dollár az euróval szemben, az euró–dollár keresztárfolyamot az Erste szakértői az 1,16-os szintre várják június végére. A forintot a nemzetközi trendek mozgathatják, egy jelentősebb forintgyengülés esetén a jegybanktól a monetáris kondíciók szigorítása is elképzelhető, de az év hátralevő részében alapvetően 360 forintos euróval kalkulál a pénzintézet.