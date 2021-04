Vizsgálják, vegyíthetők-e a koronavírus elleni vakcinák

Látványosan gyorsabb lehetne az oltási kampány, ha az oxfordi kutatás pozitív eredményeket hoz.

Már több mint ezer önkéntest vontak be abba a kutatásba, amelyet az Egyesült Királyságban indítottak még februárban annak érdekében, hogy megvizsgálják:

vajon vegyíthetők-e a különböző gyártók által készített, egymástól eltérő elven működő oltóanyagok.

Eredetileg két, a szigetországban már korábban engedélyezett vakcina kompatibilitását vizsgálták: a vírusvektort tartalmazó AstraZenecát, valamint az mRNS-alapú Pfizer/BioNTechet, és az első eredményeket az ígéretek szerint már májusban nyilvánosságra hozzák. Most két másik oltóanyagot, az amerikai Moderna, szintén mRNS-alapú oltását, illetve a brit Novavax fehérjealapú vakcináját is bevonták a kutatásba – adta hírül a MarketWatch.

Az Oxfordi Egyetem által koordinált, Com-Cov kutatásba mostanáig olyan 50 év feletti önkéntesek jelentkezését várták, akik már megkapták az első injekciójukat. Ők a második, megerősítő oltást nem abból a vakcinából kapják, mint az elsőt. A két oltás között eltelt időt is variálták: volt, aki az első dózis után négy héttel már megkapta a második dózist, míg a csoport másik felének erre 12 hetet kellett várnia. Figyelnek az esetleges mellékhatásokra éppúgy, mint a védettség kialakulására – ennek érdekében a kísérletben részt vevőket többször is tesztnek vetik alá, és rendszeresen be kell számolniuk arról, hogy érzik magukat.

A nyolc angliai helyszínen folyó kutatást egészen az év végéig folytatják, most már a Moderna és a Novavax vakcinák bevonásával (de már júniusban közölhetik az újabb eredményeket). Ha a vizsgálat sikeres lesz, az nagy lökést adhat a globális oltási kampánynak. Amint bizonyítást nyer, hogy az eltérő elven működő vakcinák használatával is megfelelő védettséget lehet szerezni a koronavírus ellen, az egyes országok újragondolhatnák az oltási terveiket, amelyeket így már kevésbé boríthatna fel az, ha egyes gyártók szállítmányai késnének vagy akár teljesen el is maradnának.

A kutatás befolyásolhatja azt is, hogy az egyes államok hogyan szervezik meg a szakemberek által egyre inkább szükségesnek ítélt évente beadandó emlékeztető oltásokat.