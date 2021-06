A folyóvizek és óceánok megtisztítására vállalkozik a Coca-Cola

A The Coca-Cola Company első globális partnerként csatlakozott a természetes vizek tisztaságát óvó nonprofit szervezet, a The Ocean Cleanup folyóvíz-programjához. A nemzetközi nagyvállalat és a technológiai egyesület egyedülálló összefogását a közös cél iránti elkötelezettség hívta életre:

a Föld óceánjainak megtisztítása a műanyagszennyezéstől úgy, hogy a hulladékot már a folyókon felfogják.

A Coca-Cola Magyarország évek óta együttműködik a PET Kupa szervezőivel, az Ocean Cleanup program tanulságai a globális tudásmegosztás során hazánkban is hasznosulhatnak a Tisza további megtisztítása érdekében.

Folyóvizeink egészen a tengerekig, óceánokig hordják magukkal az útjuk során összegyűjtött hulladékot, ami így végül az állóvizekben köt ki és gyülemlik tovább. A probléma globális, így megoldása sem lehetséges helyi szinten, nem egy-egy adott közösség feladata, sem hatásköre, hanem

határokon átívelő összefogásra van szükség.

Ennek érdekében most a Coca-Cola a globális méretéből és nemzetközi hálózatából adódó erőforrásainak egy részét az óceánokat tisztító The Ocean Cleanup nevű nonprofit szervezet munkájának támogatására fordítja.

A partneri megállapodás keretében a rotterdami székhelyű alapítvánnyal közösen olyan tisztítórendszerek kiépítését vállalják, amelyek felfogják az úszó hulladékot a folyókban még azelőtt, hogy azok beleömlenének a tengerekbe. A következő másfél évben világszerte tizenöt folyón telepítenek hulladékgyűjtő rendszereket, köztük a The Ocean Cleanup InterceptorTM nevű, félig önműködő, napenergiával hajtott folyamtisztító megoldásait. A kezdeményezés célja továbbá

mind az ipar, mind az egyének mozgósítása és bevonása a műanyagszennyezés kezelésébe,

a világ óceánjaiba kerülő hulladék felszámolásába és a teljes ökoszisztéma, a növény- és állatfajok, valamint a vízkészlet megóvásába.

Szervezetünk küldetése, hogy minden műanyagot kiemeljünk az óceánokból

– mondta Boyan Slat, a The Ocean Cleanup alapító-vezérigazgatója.

“Világszerte ezer folyóból a folyóvízi műanyagszennyezés közel 80 százaléka az óceánokban végzi, és ez a probléma napról-napra hatalmasabbá válik. Ezért minden lehetőséget megragadunk, hogy felgyorsítsuk projektünk előrehaladását. A víztisztító rendszereinkkel kitermelt hulladék között sok műanyagpalackot is találni, köztük a Coca-Cola csomagolási hulladékait is, így minden tiszteletet megérdemelnek, hogy számos más, a műanyagszennyezés megoldását célzó tevékenységük mellett az iparágból elsőként csatlakoztak kezdeményezésünkhöz.

Célunk, hogy a lehető legtöbbet tanuljunk együttműködésünkből, amely egyébként a jövőben tovább bővülhet, és hogy tovább gyorsítsuk megoldásaink globális terjesztését. Ezért meggyőződésem, hogy a mai bejelentés jó hír a világ óceánjai számára!”

Az együttműködés keretében a civil szervezet és a Coca-Cola 2022 végéig tizenöt folyón telepít hulladékgyűjtő rendszereket, és azon dolgoznak majd, hogy világszerte felszámolják a hulladékszennyezést. A The Ocean Cleanup Santo Domingoban (Dominikai Köztársaság) és Can Thóban (Vietnam) már telepített egy-egy Interceptor berendezést, e folyóknál a partnerek segítséget nyújtanak az összegyűjtött hulladék feldolgozásának, kezelésének kidolgozásában. Később a projektet további tizenhárom folyóra terjesztik majd ki.

A globális felelősségvállalás mellett természetesen a Coca-Cola Magyarország is komoly figyelmet szentel a helyi vizek megtisztításának és megóvásának. A vállalat a Duna és a Tisza vizeit és ártereit évek óta kiemelt fontossággal kezeli, hosszú távú együttműködést alakított ki a területen aktív nonprofit szervezetekkel. A Hulladékmentes Tisza projekthez a vállalat globális alapítványa, a The Coca-Cola Foundation biztosít anyagi hátteret. Ennek keretében a PET Kupa nevű kezdeményezés – önkéntes civilek és vízügyi szakemberek részvételével – a folyó egyre több szakaszán és egyre több alkalommal szervez hulladékgyűjtő akciókat.

Az összegyűjtött műanyagcsomagolásokat ennek köszönhetően szelektálás után megfelelően feldolgozzák, és újra bekerülve a körforgásba – akár ismét csomagolóanyaggént – térhetnek vissza a használatba. A Coca-Cola hosszútávon elkötelezett a hulladékmentesség elérése mellett, ezért globális Hulladékmentes Világ stratégiájuk célja, hogy minden csomagolásuk összegyűjthető, újrafeldolgozható és újrahasználható legyen a körforgásos gazdaság elősegítéséért.

A hulladékgyűjtés mellett aktív edukáció is folyik a projekt keretében,

a Coca-Cola Alapítvány támogatásával a PET Kupa kiállítással, rendszeres személetformáló előadásokkal, filmvetítésekkel, bárki számára elérhető tudástárral hívja fel a figyelmet környezetünk védelmének fontosságára, gyakorlati tanácsokat és lehetőségeket mutatva be ép állapotának megőrzésére. Tavaly nyáron egy időszaki installáció is elkészült, a Palackorrú Lebegő Kikötő, amely a környezet védelmének gyakorlati részén túlmutatva a helyi élet szépségére is felhívja a figyelmet.

Mindezt a folyóból kigyűjtött PET palackok kreatív újrahasználásával: vízen lebegő stégekké alakulva mutatják be a partmenti települések nevezetességeit, nem mellesleg plasztikusan demonstrálva, hogy minden palack érték, ha a megfelelő kezekbe kerül.

A Coca-Cola a WWF-fel partnerségben az Élő Dunáért kezdeményezéssel határokon átívelő munkát is folytat évek óta: a folyó vizének és élővilágának megmentése érdekében Magyarország mellett Horvátországban, Szerbiában, Romániában, Bulgáriában és Ausztriában is futnak jelentős környezet- és természetvédelmi programok.