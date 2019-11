Zöldplatformmal növelhetők a bevételek

A karbonsem­le­gesség a folyamatok optimalizálását és a költségek csökkentését is eredményezheti – mondta a Világgazdaságnak René van Hell, Hollandia budapesti nagykövete. Wojciech Rydlichowski, a CHEP Europe szenior menedzsere rámutatott: minden cég kiveheti a részét a kibocsátás­csökkentésből.

Kik hozták létre Magyarországon a Lean and Green (L&G) platformot?

René van Hell: A három alapító a Holland Királyság Nagykövetsége, a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT), valamint a GS1 Magyarország. A Hollandiából indult kezdeményezés már 14 uniós tagállamban segíti a cégeket, hogy fenntartható fejlődési pályára lépjenek. A nagykövetség és az MLBKT a cégek elérésén és a platform népszerűsítésén dolgozik, a koordinátor GS1 pedig kialakítja a munkacsoportokat és csatlakoztatja a cégeket.

Eddig hányan csatlakoztak a kezdeményezéshez?

Wojciech Rydlichowski: A plat­formnak 14 országban 500 cég a tagja, ezek a karbon­kibo­csátásukat eddig együttesen 2,5 megatonnával csökkentették, de ez csak a kezdet, a cél a teljes szén-dioxid-semlegesség. Persze nem minden vállalat képes teljesen karbonsemlegessé válni, de mindegyik csökkentheti a kibocsátását.

Hogyan csökkentheti egy vállalat a karbonkibocsátását?

W. R.: A nagy számok kergetése helyett az apró, százalékos javulásokra kell koncentrálni. Sok kis cég együtt nagy változásokra lehet képes, de az egyes szektoroknak saját megoldást kell mutatniuk. Ilyen lehet az autóflotta hatékonyabbra cserélése, az energiafogyasztás optimalizálása vagy a feleslegesen kinyomtatott dokumentumok mennyiségének visszavágása.

R. van H.: Főként a folyamatoptimalizálásra érdemes összpontosítani az erőforrásokat, például egy félig teli konténer szállítása hatalmas erőforrás-pazarlás, és kimutatható bevételkiesést is okoz egy cégnek. Azokat a vállalatokat, amelyek felelősen állnak hozzá a zöldgazdaság céljaihoz, és tesznek is a megvalósításért, a befektetők gyakran a tőkepiacokon is megjutalmazzák.

