A kocsmákba mégsem kell oltási igazolványt vinni

A szigetországban április 12-től megnyílhatnak az éttermek, a kávézók és a kocsmák kerthelyiségei, az üzletek és a sportközpontok. A belépést viszont negatív koronavírus teszthez, oltási igazolványhoz vagy ennek hiányában a személyes adatok megadásához kötnék – közölte korábban a londoni kormányzat.

Nadhim Zahawi, az Egyesült Királyság oltatásért felelős minisztere szerint, ha egy vállalkozásnak joga van ellenőrizni az ügyfelei egészségügyi állapotát, az komoly etikai kérdéseket vet fel – írja a Financial Times.

A múlt héten több tüntetés is zajlott az új feltételek ellen, amit a közvélemény megosztónak és diszkriminatívnak talált. Kifogásolták azt is, hogy az intézkedések plusz terhet rónak a személyzetre és a vendégek jogait is sértik.

A miniszter kizárta az igazolvány felmutatásának kötelezővé tételét.

A tisztviselők egy tanúsítási rendszer tesztelését tervezik. A jövő hónapban tartandó labdarúgó FA-kupa döntőjén is azt fogják vizsgálni, hogyan lehetne több helyiséget biztonságosan megnyitni.