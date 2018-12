A meggyilkolt és bebörtönzött újságírók lettek az év emberei

A Time magazin kihirdette a 2018-as év embereit, a lap egyik címlapján a szaúdi Dzsamal Hasogdzsi látható, akit a törökországi nagykövetségen öltek meg, a másik változatban az amerikai Capital Gazette újságírói szerepelnek, akiket a munkahelyükön lőttek le.

⚡️ “TIME Person of the Year 2018: The Guardians”https://t.co/iNBTzMi22b pic.twitter.com/CjUFYAxc5i

— TIME (@TIME) December 11, 2018