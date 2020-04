Csak írásbeli érettségik lesznek Magyarországon

Az idén jelentkezők összesen 113 ezren vannak, de ebben benne vannak az előre hozott érettségire jelentkezők is. Idén csak azoknak van lehetőségük érettségizni, akiknek idén esedékes. Kizárólag írásbelik lesznek, kivétel a gyakorlati tárgyakból érettségizőknél

– mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az online csütörtöki kormányinfón. Hozzátette, május 4-én kezdődnek meg az érettségik,

a vizsgázók létszáma egy helyiségben nem haladhatja meg a 10 főt, és másfél méteres távolság kell majd a diákok között.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is mondta: ha valaki úgy dönt, hogy nem akar érettségizni, az ősszel is megteheti. Ha nem lenne érettségi, akkor nagyon komoly káosz lenne a felsőoktatásban, hiszen a továbbtanuláshoz szükséges pontokat csak a vizsgával szerezhetik meg azok, akik továbbtanulni akarnak – tette hozzá a miniszter.

Gulyás Gergely beszámolt arról is, hogy egyes tárcák mennyivel járultak hozzá a Járvány Elleni Védekezési Alap feltőkésítéséhez:

az Innovációs és Technológiai Minisztérium 334 milliárd forinttal,

a Paks II. beruházásért felelős tárca 37 milliárd forinttal,

a Belügyminisztérium: 28 milliárd forinttal,

a Külgazdasági és Külügyminisztérium 22 milliárd forinttal,

a Pénzügyminisztérium 21 milliárd forinttal,

az Agrárminisztérium 20 milliárd forinttal.

A miniszter hozzátette, hogy minden tárcát érint az elvonás.

Eddig 500 milliárd forintot költöttek beszerzésekre és védekezésre a koronavírus-járvány miatt

– mondta Gulyás Gergely. Azt is mondta, hogy a cél az egészségügyi rendszert alkalmassá tenni a tömeges megbetegedések esetére is, ennek érdekében határozták meg betegek ellátásához szükséges ágyszámot is. Elmondta, hogy a beszerzett védőeszközökről akkor lehet számot adni, ha megérkeztek Magyarországra. Azokon a piacokon, ahol ezek megvehetők, farkastörvények uralkodnak, így az a biztos, ami megérkezik – tette hozzá.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy újabb gazdaságvédelmi akcióterveket hirdet a kormány. A miniszter úgy fogalmazott, hogy

heti 200 milliárdos GDP-veszteség, egy bő hónap alatt 2 százalékpontos GDP-visszaesés történt.

A Hungary Helps program egyelőre kisebb forrással működik a járványügyi védekezés miatt – válaszolt egy újságírói kérdésre.

Gulyás Gergely elmondta, hogy körülbelül

8000-8500 lélegeztetőgép kellhet a magyar egészségügynek a legrosszabb helyzetben.

A megrendelt lélegeztetők száma 15 ezer fölött van, de a jelenlegi piaci helyzetben nem valószínű, hogy mindegyik megérkezik – árulta el a miniszter. Hozzátette, a kormány célja, hogy az ország ne kerüljön olyan helyzetbe, mint a több nyugati ország, ahol az orvosoknak kellett dönteni arról, hogy „ki halljon meg, és ki nem.”