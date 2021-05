Dán segítséggel figyelték az amerikaiak Merkelt

A Dán Védelmi Hírszerző Szolgálat (FE) volt az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) partnere a vezető európai politikusok elleni kémkedésben – írja a Deutsche Welle.

Arra, hogy az NSA az Egyesült Államok szövetségeinek vezetőit is lehallgatja, 2013-ban, Edward Snowden színrelépésével derült fény.

A lehallgatásoknak célpontja volt Angela Merkel kancellár és Frank-Walter Steinmeier elnök is, csakúgy mint a szociáldemokrata kancellárjelölt Peer Steinbrück.

Az NSA telefonhívásokhoz, szöveges üzenetekhez és chaten belüli üzenetváltásokhoz fért hozzá a tisztségviselők telefonjain, célzott lehallgatásokkal és az NSA által kifejlesztett Xkeyscore adatelemző szoftverrel.

A dán kormány legkésőbb 2015 óta tudott az FE szerepéről az NSA-val kapcsolatos botrányban. A szervezet szerepét részletező Dunhammer jelentés szerint nyilvánvalóvá vált, hogy a dán szolgálat segített az amerikainak vezető svéd, norvég, francia és német tisztségviselők megfigyelésében.

Az is kiderült, hogy a dán szolgálat segített az amerikai ügynökségnek a dán külügy- illetve hadügyminisztérium, továbbá egy dán fegyvergyártó elleni kémkedésben is, sőt még az amerikai kormány megfigyelésében is együttműködött az NSA-val.

Amikor a dán kormány számára nyilvánvalóvá vált, hogy milyen messzire ment a két szolgálat közötti együttműködés, az FE teljes vezetőségét lemondásra kényszerítették.

Az információkra nem kívánt reagálni sem az FE, sem az NSA sem a dán védelmi minisztérium, ugyanakkor az utóbbi honlapjára kitett állásfoglalás szerint a közeli szövetségesek rendszerszintű lehallgatása elfogadhatatlan.