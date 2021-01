Egész Angliára zárlatot rendelt el a brit kormány

Egész Angliára zárlatot rendelt el hétfőn a brit kormány az új koronavírus-változat gyors terjedésének megfékezése érdekében.

A kedden nulla órától érvénybe lépő intézkedést Boris Johnson miniszterelnök jelentette be hétfő esti televíziós beszédében. Johnson hangsúlyozta ugyanakkor: az Egyesült Királyságban már több ember kapta meg a koronavírus elleni oltást, mint Európa többi országában együttvéve, és a kormány várakozása szerint a legveszélyeztetettebb lakossági csoportokból február közepére már mindenkinek beadják a koronavírus elleni oltás első dózisát.

Ez lehetővé teszi majd számos korlátozás feloldását – mondta a brit kormányfő.

Johnson szerint azonban most még szükség van az eddigieknél is szigorúbb korlátozásokra. Ennek jegyében keddtől Anglia teljes lakossága újból csak a legindokoltabb esetekben – például bevásárlás, gyógyszerek beszerzése, orvosi ellátás vagy testmozgás céljából – hagyhatja el otthonát. Az iskoláknak online oktatásra kell átállniuk, és a szabadtéri sportlétesítményeknek is be kell zárniuk.