Egész Olaszország karantén alá kerül

Egész Olaszországban életbe léptették a vasárnap elsőként az északi Lombardia tartományban és további 15 városban elrendelt intézkedéseket, amelyek minimálisra korlátozzák a lakosság mozgását, a lakóterületet csak engedéllyel lehet elhagyni Giuseppe Conte olasz miniszterelnök hétfő esti bejelentése szerint.

A kormányfő elmondta, a rendelkezést még az éjszaka aláírja, így az kedd reggel életbe lép. Az intézkedés – a jelenlegi tervek szerint – április 3-áig tart, addig szünetel az oktatás is.

Hozzátette, nincs többé „vörös zóna”, egész Olaszországra ugyanazok az egészségügyi óvintézkedések vonatkoznak. „Maradjatok otthon!”

– szólította fel az olaszokat Giuseppe Conte.

Közölte, az utcára ki lehet menni, de kerülni kell a csoportos találkozókat. A tömegközlekedés továbbra is működik, de városát csak az hagyhatja el munkavégzés kapcsán vagy egészségügyi okból, aki erre engedélyt kap. Közölte, felfüggesztették az olasz labdarúgó-bajnokságot is.

„Tudom, hogy nehéz megváltoztatni mindennapi életünket, de azonnal cselekedni kell, a fertőzöttek számának jelentős növekedése miatt” – mondta a miniszterelnök.

Több mint 1500 új megbetegedést diagnosztizáltak egyetlen nap alatt

Kilencvenhéttel emelkedett az új típusú koronavírus-fertőzés (Covid-19) halálos áldozatainak és több mint ezerötszázzal a diagnosztizált fertőzötteknek a száma Olaszországban a polgári védelmi hatóság hétfő esti tájékoztatója szerint.

A halottak száma elérte a 463-at, a diagnosztizált fertőzötteké a 9172-t; jelenleg több mint négyezer beteget kezelnek kórházban. Az elhunytak több mint nyolcvan százaléka hetven év feletti.

Lombardia már megtapasztalta

Az autósztrádákon, vasútállomásokon és repülőtereken is ellenőrizni fogják a rendkívüli egészségügyi készültség alá vont észak-olaszországi térségekből ki- és belépni akaró személyeket – egyebek közt ezt írja elő az olasz belügyminiszter vasárnap este nyilvánosságra hozott rendelete.

A 16 millió lakost érintő vesztegzár területeire bevezető országutakon hétfő délutántól megjelentek a fegyveres erők katonái, a rendőrség és csendőrség ellenőrzési pontjai. A térségből ki- és belépni kizárólag engedéllyel lehet: az ehhez szükséges formanyomtatvány már fent van a belügyminisztérium honlapján. Hasonlóképpen ezzel az engedéllyel hagyható el a térség a vasútállomásokról és a repülőterekről is.

A még a területen tartózkodó külföldiek szabadon távozhatnak, de érkezésüket nekik is indokolniuk kell. Aki megsérti az előírásokat, tehát elhagyja a kijelölt területet, vagy engedély nélkül lép be, bírságot kockáztat és több hónap börtönt is. Bejelentették, hogy azonnali hatállyal lezárják az összes olaszországi sípályát, mivel sokan vakációként értelmezték a fertőzés miatt elrendelt munka- és oktatási szünetet.