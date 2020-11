Érkezik hazánkba az orosz oltóanyagminta

Másfél héten belül érkezik Magyarországra a koronavírus elleni orosz oltóanyagminta – mondta a külgazdasági és külügyminiszter szerda este az M1 aktuális csatornán. Szijjártó Péter kifejtette: a Szputnyik nevű vakcina most kapta meg félidős jelentését, amely szerint 92 százalékos a hatékonysága. Kiemelte: ez Magyarország számára jó hír, mert a magyar kormány ennek beszerzéséről előrehaladott tárgyalásokat folytat. Decemberben kismennyiségű szállítmány érkezik a klinikai tesztek elvégzéséhez. Január második felében pedig elkezdődhetnek a nagymennyiségű szállítások – mondta. Hangsúlyozta ugyanakkor:

a magyar kormány továbbra is arra törekszik, hogy minél több forrásból, minél több és minél jobb oltóanyagot szerezzen be, hogy a lehető legnagyobb biztonságban legyenek a magyar emberek.

Közben Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a HírTv-nek adott exkluzív interjúban arról beszélt, hogy jelenleg hét vakcina gyártása is nagyon előrehaladott stádiumban van. Az egyetemi tanár azt is kiemelte, hogy decemberben Európában már oltani fognak. Tájékoztatása szrerint az amerikai Pfizer és a német BioNTech vakcinája mellett van három kínai és egy orosz vakcina, amelyet érdemes tartalékolni, mert ha nem lenne elegendő az EU-beszerzés, akkor érdemes alternatív piacokat is keresni.