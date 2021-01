Füstölt a Capitolium környéke, lezárták az épületet

A washingtoni Capitolium épületét biztonsági fenyegetés miatt lezárták, két nappal azelőtt, hogy Joe Biden megválasztott demokrata elnököt és alelnökét, Kamala Harrist beiktatják – írja a BBC. A brit portál szerint

szemtanúk füstről számoltak be a Capitolium közelében.

A helyi tűzoltóság közölte, hogy egy közeli tűzhöz riasztották őket, amelyet sikerült eloltani. A Capitolium épületét a riasztás alatt teljesen lezárták, evakuálták a területről a beiktatási ceremónia próbáján résztvevőket.

Breaking: Smoke near the Capitol building is coming from below the Washington DC Freeway. Unconfirmed reports indicate that the fire, which is now extinguished, came from a homeless encampment. pic.twitter.com/DfBcqdsK6S

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 18, 2021