Jelentősen enyhítik a korlátozásokat a vidéki települések

Óvatosságra intve, az egészségügyi szabályok betartását kérve jelentősen enyhítik a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozásokat a hétvégén a vidéki települések. Pest megyére és Budapestre továbbra is érvényesek a kijárási korlátozások.

Szentendrén ezen a hétvégén már nem lesz forgalomkorlátozás a belvárosban, csak a Pest megyére érvényes kijárási korlátozások lesznek érvényben.

A balatoni települések eltérő mértékben vezetnek be lazító intézkedéseket:

Balatonfüreden pénteken megnyitották a strandokat, parkolókat, zöldterületeket, szombattól a játszóterek is használhatók.

pénteken megnyitották a strandokat, parkolókat, zöldterületeket, szombattól a játszóterek is használhatók. Tihanyban is kinyitnak a strandok, de csak a kijelölt, központi parkolókban lehet autóval megállni.

is kinyitnak a strandok, de csak a kijelölt, központi parkolókban lehet autóval megállni. Keszthelyen a hétvégén már lehet sétálni, kutyát sétáltatni, kerékpározni és horgászni a Balaton-parton, de a sétányként is használható strandok még nem látogathatók, a játszótereket és a kültéri sporteszközöket sem lehet használni.

a hétvégén már lehet sétálni, kutyát sétáltatni, kerékpározni és horgászni a Balaton-parton, de a sétányként is használható strandok még nem látogathatók, a játszótereket és a kültéri sporteszközöket sem lehet használni. Szigligeten is zárva maradnak a játszóterek, a strand és a vár is.

is zárva maradnak a játszóterek, a strand és a vár is. Alsóörsön sem lehet használni a játszótereket, a két kilátó sem látogatható.

sem lehet használni a játszótereket, a két kilátó sem látogatható. Siófokon a szinte nyárias időjárás miatt sok látogatóra számítanak, ezért óvatosságra kérnek mindenkit, ott a játszótereket egyelőre zárva tartják.

Veszprémben fokozatosan nyitnak meg a játszóterek és a szabadtéri sportpályák, hétfőtől újra működik a használtcikkeket kínáló piac.

Hévízen szombat reggel megnyit a tófürdő, már kinyitott a város több étterme, kávézója és üzlete. A magánszállások és a panziók már fogadnak vendégeket, a szállodák május második felétől nyílnak meg.

Kaposváron az önkormányzat kérésére mégsem nyitják meg a vásár területét a hétvégén. A szintén Somogy megyei Patcán viszont szombaton megnyitják a Katica Tanya Élményközpontot, de a beltéri egységekben csak az áthaladást engedélyezik, fizetni pedig kizárólag bankkártyával vagy Katica-kártyával lehet.

Pécsen a belvárosban sok étterem, kávézó és cukrászda megnyitotta kerthelyiségét, néhány szálloda pedig június elejétől várja a vendégeket. Hétfőtől a vásárcsarnokban is folyhat árusítás. A Pécsi-tó környékén a hétvégétől lehet már sporteszközöket kölcsönözni is. A Harkányi Gyógyfürdő és a siklósi fürdő viszont még nem fogad vendégeket.

Szombathelyen újra használhatók a parkokban található sporteszközök, kinyitottak a játszóterek és megnyíltak a rekreációs övezetekhez – Csónakázó-tó, Sportliget, Emlékmű-domb – közeli parkolók. Az utcákon kevesebb emberen látni maszkot és kesztyűt, mint az előző hetekben.

Győrben a hétvégén újra látogatható lesz a Püspökvár-Toronykilátó, de maszkot kell viselni és a gumikesztyű használata is ajánlott.

Tatabányán a hétvégén már látogatható a Turul-emlékmű, nem lesz lezárva a Tatára vezető kerékpárút, az óvárosi liget, és a játszótereket is megnyitják. Tatán szintén feloldják a lezárásokat, amelyek az Öreg-tó partját, az Angolkertet, a várat és az Esterházy-kastély környékét érintették.

Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András online fogadóóráján elmondta, akár a kilencmilliárd forintot is elérheti az önkormányzat bevételkiesése az idén – ennek legnagyobb tétele az iparűzési adóból származó bevétel drasztikus visszaesése –, ezért május végén a költségvetés jelentős módosítására lesz szükség.

Miskolc több mint 7 milliárd forint bevételkieséssel számol az idén – közölte a polgármesteri hivatal pénteken. A borsodi városban nem zárják le a legforgalmasabb parkolókat a hétvégén, ám az érvényben lévő rendelkezések betartását fokozottan ellenőrzik.

Szécsényben pénteken megnyitották a városi piacot, Balassagyarmaton pedig a termelői piacot.

Debrecenben a hétvégétől újra birtokba vehetik az emberek a Nagyerdő teljes területét. Megnyitják a Békás-tó környékét és a város legnagyobb játszóterét, az Ötholdas Pagonyt, és ezen a hévégén fogad először látogatókat az ország egyetlen vidámparkja a Nagyerdőben. Látogatható a helyi állatkert is. Az Oláh Gábor utcai sportkomplexumot, a sportuszodát és a jégcsarnokot hétfőn nyitják meg.

Hortobágyon pénteken újranyitották a Kilenclyukú híd melletti nagycsárdát, a pusztai állatkertet, és ismét látogatható a mátai ménes, de 65 éven felüliek és csoportok továbbra sem mehetnek ezekre a helyszínekre, a pusztai fogatozáson pedig szájmaszkot kell viselni. Az országos gulyásversenyt és pásztortalálkozót május helyett a tervek szerint ősszel rendezik meg.

Nyíregyházán péntektől újra látogatható a Sóstói Múzeumfalu és az állatpark, részlegesen megnyitják majd a sóstógyógyfürdői Tófürdőt és a Parkfürdőt is, a fedett fürdők azonban zárva maradnak.

Szolnokon szombattól fokozatosan a kültéri sportpályák és a játszóterek is látogathatók. Tiszafüreden ezeket várhatóan csak május közepén nyitják meg, a városi strand és a szabadstrand pedig előreláthatólag júniustól lesz nyitva.

Kiskunhalason a játszótereket és a fitneszparkot szombattól lehet használni.

Szegeden is fokozatosan újranyitnak a játszóterek, a szabadtéri kondiparkok, majd május közepéig a sportpályák is. A sziksósfürdői strand május 22-étől lesz látogatható, és még májusban megnyílik a városi sportuszoda is. Szentesen szombattól használható az összes játszótér. Makón május 18-án nyit meg a Hagymatikum gyógyfürdő, a kültéri medencéket legfeljebb ötszázan használhatják egy időben.

Békés megyében is elkezdtek újranyitni az éttermek és kávézók teraszai. A hétvégén Gyulán, Békéscsabán, Orosházán és Sarkadon is nyitva lesznek a szabadtéri sportparkok és játszóterek, de Szarvason továbbra sem. A szarvasi arborétum és a Mini Magyarország Makettpark azonban látogatható. Békésen is megnyitották a szabadtéri sportlétesítményeket, Békéscsabán pedig újraindul a megye egyetlen terápiáskutya-kiképzője.