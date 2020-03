Megfertőződött Oroszország legfontosabb koronavírus-szakértője, aki Putyinnal is kezet fogott

Kedden a Kreml bejelentette, hogy Gyenyisz Procenko, a moszkvai kórház főorvosának koronavírus-tesztje pozitív lett. Az orvos még múl hét kedden is találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, akivel kezet fogott és hosszan tárgyalt védőfelszerelés nélkül – írja a The Moscow Times.

Dmitrij Peskov, a Kreml szóvivője gyorsan beszámolt az orosz hírügynökségeknek arról, hogy Putyinon rendszeresen végeznek el teszteket, és az eredményeik alapján szerint „nincs miért aggódni.” „Minden rendben van” – tette hozzá Peskov. A szóvívő azt is mondta, hogy az pozitív teszt ellenére Procenko nagyon jól érezte magát.

Procenko kiemelkedő szereplőjévé vált a koronavírus-járvány elleni orosz felkészülésnek, és vezérletével zajlott le az orosz kórházak munkájáról és a betegek állapotáról szóló kommunikáció is. Az elmúlt 24 órában az orosz hatóságok 500 új fertőzöttről számoltak be, idáig 2337 oroszországi betegről lehet tudni és összesen 17 halálesetről számoltak be.