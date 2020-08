Meglepő eredményt hozott az országos gumiteszt

A Használtautó.hu tartalmi magazinja és a Nonstopgumi.hu idén is az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottsággal (ORFK-OBB) közösen ellenőrizte több mint 1500 autón a gumiabroncsok állapotát. Az országos akció immár nyolcadik éve hívja fel a figyelmet arra, hogy egy nem megfelelő abroncsszett miatt már városi tempónál is akár autóhossznyi különbség is lehet a fékútban, amin életek múlhatnak – írja közleményében a Használtautó.hu.

Az országos, rendőrkapitányságok által végzett ellenőrzések során több mint 1500 autó abroncsai kerültek górcső alá a Nyárigumi Kommandó idén júliusban zajló akciója során.

A teljes átlag szerinti 87 százalékos nyárigumi-arány biztató, ahogyan az is, hogy az autók túlnyomó része (62 százaléka) 5 évnél fiatalabb, 46 százaléka pedig prémium márkás abroncsokon gördül.

A nyári gumiabroncsokat tekintve tisztességesnek mondható az országos átlagban 4,6 milliméteres profilmélység is. Több megyében (Baranya, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád) 90 százalék felett adódott a nyári gumis autók aránya, de például Fejér megye az átlagos profilmélység alapján is kiemelkedett 5,2 milliméteres értékével.

„A felmérés szerinti 87 százalékos mutató egészen biztató, ám ez még mindig azt jelenti, hogy 10-ből legalább 1 autó nem az évszaknak megfelelő gumiabroncsokon fut, ami főként esőben, vizes aszfalton okozhat kellemetlen meglepetést. Tesztjeink szerint ugyanis téli gumival nyári hőmérsékleten nagyjából 25 százalékkal nő meg a fékút, ami már 60 kilométer per órás tempóról is autóhossznyi, 4 méteres különbséget jelent. Ezen már életek is múlhatnak, és ekkor még szinte csak városi tempóról beszéltünk. Bármire is használjuk az autónkat, rövid- vagy akár hosszútávon, mindig elengedhetetlen, hogy azon az évszaknak megfelelő abroncsok legyenek” – idézi a közlemény Katona Mátyást, a Használtautó.hu szakértőjét.

A kötelezően előírt, 1,6 milliméteres profilmélységhez mérten ugyan kedvezőnek tűnhet a 4,6 milliméteres országos átlag, ám még ez is azt jelenti, hogy sok autón 2-3 milliméteres profilú abroncsok találhatók. Ezekkel pedig nagyobb eső esetén könnyedén bele lehet futni az aquaplaning, azaz a vízen futás jelenségbe, amikor az abroncs és az út között egy vízréteg alakul ki, irányíthatatlanná téve a járművet.

Míg a korábbi akcióknál az autósok felvilágosítást, illetve jó állapotú abroncs esetén akár apróbb ajándékot is kaptak, az idei felmérés fordulatot hozott: mivel az ellenőrzést a rendőrség emberei végezték, néhány esetben bizony helyszíni bírságot is ki kellett szabniuk. „A Nyárigumi Kommandó elsődleges célja most is az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a megfelelő gumiabroncsokra. A kollégák viszont néhány esetben a profil nélküli, így gyakorlatilag közvetlenül balesetveszélyes abroncsok láttán kénytelenek voltak szankciókat is alkalmazni. Ez azonban nem cél, hanem inkább eszköz volt a kezükben a biztonságos közúti közlekedés érdekében” – fejtette ki Berzai Zsolt, az ORFK-OBB főtitkára.