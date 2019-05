Megszületett Meghan Markle és Harry herceg első gyereke

Meghan Markle sussexi hercegné kisfiúnak adott életet – írja BBC. Harry herceg nyilatkozott, az interjúban elmondta, a gyermekük születése volt élete legcsodálatosabb élménye. A kisbaba nevét egyelőre még nem osztották meg.

BREAKING: Prince Harry makes a statement to the media.

He says: “Meghan and myself had a baby boy this morning.

“It’s been the most amazing experience I could ever imagine.

“How any woman does what they do is beyond comprehension.” #RoyalBaby pic.twitter.com/BFynZAyAbD

