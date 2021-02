Nem csak a harmincéves lehet jó informatikus

Az átlagos magyar informatikus a harmincas éveiben jár, az IKT-munkakört betöltők csupán 10 százaléka idősebb ötvenévesnél. Pedig az idősebb szakemberek több fontos területen is jobban teljesítenek fiatalabb kollégáiknál, az alaptalan sztereotípiák miatt azonban sok helyen nem alkalmazzák őket. Az IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért és az IFUA Horváth & Partners közös kutatásából kiderült, hogy vannak olyan képességek, amelyekben az ötvenes munkavállalók élettapasztalatukból adódóan jobban teljesítenek: a vállalati értékek képviseletében, ügyfél-kommunikációban az ügyfelek is nagyobb bizalmat tanúsítanak irántuk, mint a fiatalabb kollégák iránt.

Egy ötvenes informatikusnak még tíz-tizenöt éve is lehet hátra a nyugdíjazásig, és dacára a széles körben elterjedt sztereotípiának, jók a kognitív képességei, motivált is lehet az új készségek elsajátítására, ezáltal lojálisabb lehet a munkáltatójához, mint egy fiatalabb munkavállaló.

Ma már korosztálytól függetlenül elengedhetetlen a továbbképzés, az élethosszig tartó tanulás az informatikai szektorban, ez nem csupán az idősebb generációt érintő egyedi igény. Egy bootcampen átképzett, az IT-szektorba frissen belépő fiatal munkaerőt bevezetni a gyakorlati munkába semmivel sem jár kevesebb teherrel egy esetleg átképzést igénylő, de jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező ötvenes informatikus felvételénél

– mondta Vinnai Balázs, az IVSZ elnöke.

A kutatás alapjául szolgáló kérdőívet kitöltő 105 hazai vállalat legtöbbjében az ötven év feletti életkor nem akadály egy IKT-munkakör betöltéséhez szakmai megfelelőség esetén. A válaszadó cégek szerint bár az angolnyelv-tudás fejlesztői és tesztelői munkakörökben szinte alapkövetelmény, az ötven év feletti korosztályból sok, egyébként kiváló szakember nem beszéli elég jól ezt a nyelvet. Ugyanakkor az elmúlt években nemcsak a fiatalabb generációk, hanem az ötven feletti korosztály munkaerőpiaci hozzáállása is átalakult:

ebben a korcsoportban is egyre több a tudatos karrierépítő, aki nem az első munkahelyéről tervez nyugdíjba vonulni.

Az IVSZ és IFUA Horváth & Partners kidolgozott egy módszertant is az ötven feletti informatikusok alkalmazásának hatékony lehetőségeire, ezt a tagvállalataik bevonásával a gyakorlatban tesztelik.