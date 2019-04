Tarlós: dugódíj jöhet Budapesten

A főpolgármester szerint a belváros autómentesítése címszó alatt már a 2009-ben kiadott programjában is szerepelt a dugódíj.

A főpolgármester szerint már akár néhány éven belül fizetni kell majd a behajtásért a belvárosba. Tarlós István úgy fogalmazott az ATV Híradójának, hogy „nem ördögtől való” a dugódíj bevezetése, aminek egyelőre vannak törvényi akadályai, ezeket azonban egy parlamenti döntéssel akár meg is lehet szüntetni.

Tarlós szerint a belváros autómentesítése címszó alatt már a 2009-ben kiadott programjában is szerepelt a dugódíj, csak a megvalósításnak vannak szükséges előfeltételei. Ilyennek nevezte meg akkor

a négyes metró befejezését, a hármas metró felújítását vagy éppen a P+R parkolók megépítését a közlekedési csomópontokon.

Tarlós azt is elmondta, hogy 1-2 éve törvényi akadálya is van a behajtási díj beszedésének. Mint mondta, a feltételrendszerek egy részét már megvalósították, a „szisztémát is kidolgozták”. Az övezethatárokat több helyen meg lehet határozni, így amint a törvényi és fizikai előfeltételek teljesülnek, akkor érdemes bevezetni, mert ez szerinte – elsősorban – nem a budapestieket fogja érinteni, ugyanakkor jobb levegőt és tisztább várost tenne lehetővé. A politikus szerint ez 2020-2025 között megvalósítható lesz.

A tarifákról sem született még döntés, ezekről csak akkor lehet majd érdemben beszélni, ha a törvényi akadályok elhárulnak a dugódíj bevezetése elől.