Trump alelnökével együtt indul a 2020-as választásokon

Donald Trump Mike Pence jelenlegi alelnökkel együtt indul a 2020-ban tartandó választáson – ezt az amerikai elnök maga erősítette meg vasárnap New Jersey-ben újságíróknak. Az államfő a Washingtonba való visszatérése előtt a repülőtéren hangsúlyozta: az evangéliumi keresztények mintegy 50 millió lelket számláló közössége nagyon tiszteli Mike Pence alelnököt. „És én is” – fűzte hozzá, leszögezve, hogy újraválasztási kampányában ismét Pence lesz az alelnökjelölt.

Az újságírók a hongkongi helyzetről és az afganisztáni tálibokkal folytatott tárgyalások kilátásairól is faggatták a Fehér Ház lakóját. Trump párhuzamot vont a hongkongi elégedetlenség és a pekingi Tienanmen téren 1989-ben kitört diáktüntetés között. Akkor a kínai hadsereg katonái rátámadtak a tüntetőkre, és a tiltakozó megmozdulást vérengzéssel verték le. Az amerikai elnök most azt mondta: reméli, hogy a hongkongi tüntetés emberségesen ér véget, de amennyiben „a Tienanmen téren történtekhez hasonló” eset fordulna elő, az befolyásolná az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalásokat is. Mindazonáltal közölte: Kína szerinte „megállapodást akar”.

Az afganisztáni tálibokkal folyó egyeztetéseket „nagyon jónak” minősítette, s néhány napon belüli további bejelentéseket ígért az ügyben. Megemlítette ugyanakkor, hogy az Egyesült Államok a csapatkivonás után is – mint fogalmazott – „jelentős hírszerzési kapacitást hagy” afgán földön.

Az elnök egyébként pénteken a New Jersey-ben található bedminsteri country klubjában – ahol a szabadságát töltötte – tanácskozott kormányzata tagjaival az afganisztáni békemegállapodás lehetőségeiről. A kormányzat afganisztáni és pakisztáni ügyekkel foglalkozó különmegbízottja, Zalmay Khalilzad vasárnap este indult ismét Katarba, a tálibokkal folytatott tárgyalások újabb fordulójára.