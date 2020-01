Trump béketerve teljesen átrajzolná Izrael térképét

Az amerikai elnök terve több tízmilliárdos fejlesztési pénzeket, egy új fővárost és elsőként azt a megoldást is tartalmazza, amely összekötné Gázát Ciszjordániával.

Donald Trump amerikai elnök közel-keleti béketervében a palesztin területek megkétszerezéséről, önálló fővárosról, független Palesztináról is beszélt. Az Arab News cikke szerint az elnök Washingtonban elismerte, hogy a terv Izrael számára kedvez, de hozzátette azt is, hogy a palesztinoknak is hasznot kell hoznia, „különben nem lenne igazságos”.

Szomorú vagyok a palesztin nép sorsa miatt. Sokkal jobb életet érdemelnek

– mondta Trump.

A kétállami megoldás viszont nem váltott ki egyértelmű támogatást sem a palesztinok, sem az izraeliek körében, nemzetközi szinten pedig többen is bírálták. A szakértő szerint azonban a béketervet messze nem kellene alábecsülni:

Minden félnek kedvező lehet a tervezet, Izraelnek mindenképpen, a palesztin nép is saját államában, nemzetközi támogatással kereshetné a boldogulását, és megnyílna az út az izraeli-szunnita arab nyílt együttműködésnek

– mondta Csepregi Zsolt Izrael-szakértő, az Antall József Tudásközpont nemzetközi igazgatóhelyettese a VG.hu-nak. Hozzátette, egy esetleges együttműködés Irán és szövetségesei számára káros lenne, mivel

a fő indok megszűnne, amivel Izrael elleni harcra szólítanak fel.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020

Csepregi Zsolt szerint a Trump-féle béketervet nagy mértékben befolyásolta a tanácsadás, azonban az alapelv nem idegen az amerikai elnöktől.

Abból indult ki, ami létezik, ami a valós állapota a konfliktusnak, nem pedig a több mint fél évszázados status quo ante-t akarja alapul venni

– mondta.

Az USA tervének jelentőségét az Izrael-szakértő abban látja, hogy

a szunnita arab államok visszafogott támogatásukról biztosították, ami mérföldkőnek számít.

„Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök elképzeléseivel teljesen egybeesik a terv, a palesztinok saját államba szerveződhetnek, ezzel Izrael megmarad zsidó és demokratikus államnak” – tette hozzá.

Óriási építkezések és tízmilliárdok Palesztinának

Trump tervezete többek között tartalmazza, hogy

nem kell a lakóhelyükről elkötözniük sem az izraelieknek, sem a palesztinoknak,

a palesztinok saját, demilitarizált államot állíthatnak fel Ciszjordániában a jelenlegi Palesztin Autonómiához képest duplájára növelt területen, amennyiben lemondanak a terrorról,

a palesztinok 50 milliárd dollárnyi fejlesztési támogatást kapnak a következő években.

A szakértő szerint a terv a korábbi elképzelésektől eltér abban, hogy elfogadja Jeruzsálemet Izrael oszthatatlan fővárosaként.

Az új fővárost Jeruzsálem keleti részében (de nem Kelet-Jeruzsálemben), több arab többségű negyed összekapcsolásával és egy új város felépítésével alakítanának ki a palesztinok számára

– tette hozzá, illetve az új városba az Egyesült Államok nagykövetséget létesítene.

Az építkezések itt nem állnának meg:

a tervezetből az is kiderül, hogy Gáza helyzetét azzal is élhetőbbé tennék, hogy hozzákapcsolnának a Negev-sivatagból területeket, így enyhítve a megnyomorító népsűrűséget, illetve közvetlenül összekapcsolnák Ciszjordániával.

A Jerusalem Post szerint az összekötő alagút kivitelezése egyelőre nem tisztázott, azonban ha elkészül, akkor 34 kilométeres hosszával a világ hatodik leghosszabb alagútja lenne – hasonló összekötő autóút például Svájcban, Kínában, Dél-Koreában, Japánban vagy az Egyesült Királyságban is van.

A szakértő hozzátette, a Gázai övezetben uralkodó helyzet orvoslását szolgálja az a terv is, hogy a Hamász lefegyverzésével a Palesztin Hatóság erői vennék át a hatalmat az övezetben.

A Trump-féle tervezetben továbbá az is új elem, hogy

Izrael annektálhatja a Jordán-folyó völgyét,

ezzel Izrael a védhető keleti határait megtarthatja és a vártnál sokkal több ciszjordániai zsidó telepet tarthat meg, így csökkentve az izraeli jobboldal politikai ellenállását. Az Új Jobb nevű párt azonban továbbra sem akar hallani arról, hogy a Izrael elismerjen egy palesztin államot.

Utcai megmozdulásokra kell számítani

Csepregi Zsolt szerint a tervezet elfogadtatása azon is múlik, hogy az arab államok milyen nyomást gyakorolnak majd a palesztinokra – ez a következő hetekben eldől. Elmondta azt is, hogy Izraelben és a térségben is várhatóak megmozdulások:

a palesztin területeken mindenképpen, Jordániában a palesztin származású lakosság miatt ugyancsak, ezért „itt a király nagyon óvatos politikát folytat”.

Izrael mindenesetre készültségben áll, mivel fennáll a veszélye egy újabb intifádának Ciszjordániában – bár ez nem a Palesztinai Felszabadítási Szervezet érdeke – és egy Hamásszal folytatott újabb összecsapásnak is

– tette hozzá. A szakértő úgy véli, más országokban a hatóságok keményen igyekeznek majd kordában tartani az esetleges tüntetéseket, azonban egy szuverén palesztin államot előrevetítő békejavaslat „nehezen korbácsolna fel komoly indulatokat a némileg rezignált arab világban”, jelentősebb külső beavatkozás nélkül.

Mahmúd Abbász palesztin elnök mindazonáltal elutasította az amerikai béketervet, a palesztin tévében dühösen azt mondta:

Nem, ezerszer nem.

A politikus szerint a terv egy egységes Jeruzsálemre épült, amely Izrael osztatlan fővárosa: „ez elegendő ahhoz, hogy elutasítsuk”.

Husam Zomlot nagykövet, az Egyesült Királyságban működő palesztin misszió vezetője az Arab Newsnak kritikusan azt mondta, hogy 13 millió palesztin él a világban, és az amerikai kormány pedig nem talált egyetlen palesztint sem, hogy megjelenhessen palesztinok vélemény a tervezetben.