A lakosság döntő többsége tisztában van a tűzijátékokban rejlő veszélyekkel, minden harmadik ember be is tiltaná – derült ki a Grou­pama Biztosító legfrissebb kutatásából.

A válaszadók 85 százaléka tartja többé-kevésbé veszélyesnek az újévi házi tűzi- és fényjátékokat, ugyanakkor 56 százalékuk szerint az évi egyszeri, az újév beköszöntét ünneplő házi tűzijátékozás elfogadható szórakozás – közölte a Groupama Biztosító, amelynek megbízásából ezer ember megkérdezésével készült a témában reprezentatív kutatás. Sokakat – a válaszadók 31 százalékát – azonban annyira zavar a tűzijátékozás, hogy ha rajtuk múlna, be is tiltanák még az évnek ezen szakaszában is. A petárdával, azaz a puszta durranással ijesztgető pirotechnikai eszközzel kapcsolatban azonban már

a válaszadók 77 százaléka helyesli, hogy használata továbbra is tiltott maradjon szilveszterkor.

A férfiak közül másfélszer annyian engedélyeznék egész évben a házi tűzijátékok megrendezését: míg a nőknek csak 9, addig a férfiaknak 14 százaléka vélekedik így. A nők a szilveszteri tűzijátékok kockázatosságát is szigorúbban ítélik meg: a női válaszadók 45 százaléka szerint a tűzijáték nagyon is veszélyes, a férfiaknál ez az arány 30 százalék, és utóbbiak 15 százaléka szerint teljesen veszélytelen elfoglaltság a tűzijátékozás.

A kutatásban megkérdezett háziállatot tartók többsége, pontosan 60 százaléka nyilatkozott úgy, hogy kedvencüket nagyon zavarja a durrogtatás. A szakértők éppen ezért hívják fel a figyelmet minden évben arra, hogy a kutyákat, macskákat, illetve más kisállatot is legjobb erre az időre beengedni a lakásba, vagy legalábbis olyan helyen elhelyezni (például garázsban), ahová kevésbé hatol el a tűzijáték ropogásának zaja.