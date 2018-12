Mariah Carey népszerű karácsonyi dala új rekordot döntött

Carey az Instagramon közzétett üzenetében „csodálatos karácsonyi ajándéknak” nevezte dala sikerét.

Mariah Carey All I Want for Christmas Is You című karácsonyi klasszikus dala új rekordot döntött a Spotify streaming-szolgáltatón:

december 24-én 10,8 milliószor játszották le.

A Chart Data adatai szerint a 24 éves dal lett az egyetlen napon legtöbbször lejátszott dal a Spotifyon, megelőzve a korábbi rekordert, XXXTentacion SAD című számát, amelyet júniusban, a rapper-énekes halála után 10,4 millióan streamelték egyetlen napon.

Carey az Instagramon közzétett üzenetében „csodálatos karácsonyi ajándéknak” nevezte dala sikerét, amely minden évben a karácsonyi időszakban előkelő helyre kerül a Billboardon. Idén karácsonyig a hatodik helyre kúszott fel a Billboard százas listáján, jelenleg a 7. helyen van.