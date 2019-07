David Beckham a futballpályák után Hollywood bevételére törekszik: az egykori focista Studio99 néven alapított vállalkozása dokumentumfilmek és a sorozatok gyártását tűzte ki céljául.

A Real Madrid és a Manchester United volt középpályása főképp sportról, utazásról és divatról szóló tartalmakat látna szívesen az újonnan létrejött stúdiójában – számolt be a hírről a variety.com.

Nem ez az első eset, hogy visszavonult, vagy még aktív sportolók filmstúdiót alapítanak, többek között LeBron James vagy Stephen Curry kosárlabdázók is belevágtak a filmiparba. Előbbivel Beckham már partneri megállapodást is kötött.

„Hülyegyerekből” klubtulajdonos

Amikor 1998-ban David Beckham kiállíttatta magát az Anglia–Argentína világbajnoki nyolcaddöntőben – ezzel a háromoroszlánosok ki is estek –, a másnapi Daily Mirror címlapján a „10 heroic lions, one stupid boy” (Tíz hős oroszlán, egy hülyegyerek) főcím virított. Az addig óriási kedvenc Beckham egy csapásra első számú közellenség lett Angliában. Most klubot épít Miamiban.

