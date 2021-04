Ismét az ELTE a legjobb magyar egyetem

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) a friss Center for World University Rankings (CWUR) világranglistán az 591. helyet szerezte meg, ezzel továbbra is őrzi vezető helyét a hazai felsőoktatási intézmények között. A CWUR 2012 óta rangsorolja a világ felsőoktatási intézményeit az oktatás színvonala, a végzettek elhelyezkedési lehetőségei, az oktatói kiválóság, a kutatási eredmények, a magasan jegyzett publikációk és az idézettség alapján.

A 2021-22-es felmérésben csaknem 20 ezer egyetemet vizsgáltak, közülük a ranglistán a világ 2000 legjobb képzőhelye szerepel.

A mértékadó rangsor eredményei alapján az ELTE már 2014 óta őrzi vezető helyét a magyar felsőoktatási palettán. Az egyetem a rangsor 591. helyén végzett, megelőzve ezzel a szintén listázott Szegedi Tudományegyetemet (678.), a Semmelweis Egyetemet (683.), a Debreceni Egyetemet (695.), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet (887.) a Pécsi Tudományegyetemet (1090.), a Central European University-t (1669.) és a veszprémi Pannon Egyetemet (1949.).

Az ELTE így olyan intézményekkel szerepel egy kategóriában, mint a Cseh Műszaki Egyetem, az olasz University of Palermo, a francia University Paris-Est Créteil vagy az amerikai Haverford College. A világranglistát egyébként tizedik éve a Harvard vezeti, idén a második a Massachusetts Institute of Technology (MIT), a harmadik a Stanford Egyetem lett. A lista vezető helyeit továbbra is főként angolszász intézmények foglalják el, emellett Kína 277, az Egyesült Királyság 95, Franciaország 79, Oroszország pedig 46 intézménnyel képviselteti magát az élbolyban.

A CWUR 2021-22-es rangsorának részletes eredményei összesítésben és országok szerinti bontásban is böngészhetők a szervezet honlapján.

Néhány napja a Semmelweis Egyetem (SE) is bekerült a világ legjobb tíz egyeteme közé, a Times Higher Education (THE) 2021-es University Impact rangsorában Egészség és jóllét (Good Health and Wellbeing) kategóriában, és 45 helyet lépett előre – közölte a SE. Ebben a kategóriában három további magyar intézmény szerepel: a Debreceni Egyetemet a 87., a Pécsi Tudományegyetemet a 101–200., a Szegedi Tudományegyetem pedig a 301–400. helyen rangsorolják.