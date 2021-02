Rekordot döntött idén az Educatio kiállítás

Minden év eleje kiemelten fontos időszak a diákok számára, hiszen ki kell választaniuk azokat az oktatási intézményeket, ahová jelentkezni szeretnének. Ebben már régóta biztos kiindulási pontot jelent az Educatio Expo, ahol több ezer diák, valamint majdnem minden főiskola és egyetem találkozik, sok egyéb szervezettel és intézménnyel egyetemben.

Idén a vírusveszélyre való tekintettel nem volt lehetőség a fizikális rendezvény megtartására, azonban hosszas előkészületek után a virtuális térben meg tudták valósítani a programot.

Az Educatio 2021 a hazai online konferenciák között magas látogatói rekordot is döntött, hiszen 61 000 egyedi látogató volt jelen a háromnapos eseményen.

71 kiállítói stand került kialakításra, 45 interaktív előadást tartottak 359 szimultán videó streamen, 1 765 egyeztetett Zoom megbeszélés zajlott le, valamint több mint 58 000 Zoom meeting résztvevő látogatta meg a kiállítók standjait.

A szervezés 2020 novemberében kezdődött meg, amikortól kezdve folyamatosan érkeztek az információk a kiállítóktól, elindultak a marketing aktivitások és az Expo felületének felépítése is. Ebben talált partnerre a HÖOK csapata, akik az esemény szervezői és az Xhibition Hungary Kft, akik pedig biztosították idén a megfelelő platformot.

Amikor felvettük a kapcsolatot az Educatio kiállítást szervező HÖOK Kft-vel és bemutattuk nekik az Xhibitort, azonnal kaptak az ötleten, mivel ők is online térbe szerették volna terelni az eseményt, de még pont az a stratégiai iránymutató hiányzott, amit hozzá tudtunk tenni a projekthez

– nyilatkozott Dobronyi-Gál Petra, az Xhibiton Hungary társalapítója.

– mondta Bejó István, az Xhibition Hungary alapító-ügyvezetője.

Ami a legkomolyabb feladat volt és egyben a legizgalmasabb is, hogy nem egy előadótermet kellett biztosítani az online konferenciához, hanem majd minden kiállító számára is, esetenként akár 8-10 külön videó chat felületet standonként. Ez több száz szimultán streamet jelentett végül, a sima chat funkción felül, ami ugyanúgy elérhető volt az egész oldalon és az egyes standokon külön-külön is. Hihetetlen élmény volt ezt mind megvalósítani