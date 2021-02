Újabb mérföldkőhöz ért Magyarországon a Fudan Egyetem

A magyar és a kínai szakminisztériumok szándéknyilatkozatban erősítették meg, hogy együttműködnek a magyarországi Fudan Egyetem létrehozásában.

A Fudan Hungary University magyar és magyar-kínai kettős diplomát adhat, elsősorban gazdálkodástudományi, a későbbiekben pedig műszaki és orvosi képzéseken.

Az oktatási és kutatási infrastruktúra mellett a beruházáshoz kapcsolódik egy háromezer hallgató elhelyezésére alkalmas diákszállás is, amely új funkcióval ruházza fel a Nagyvásártelep műemléki védelem alatt álló épületegyüttesét.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a kínai Oktatási Minisztérium tárcaközi megállapodásban rögzítette, támogatják a Fudan Egyetemet abban, hogy világszínvonalú, kutatás-orientált, több oktatási területtel foglalkozó egyetemet létesítsen Budapesten. A két kormány 2018-ban megkezdett közös munkája nyomán az Oktatási Hivatal tavalyelőtt engedélyezte a Fudan Egyetem magyarországi működését.

A Magyar Nemzeti Bank szakmai támogatásával 2019 óta érhető el a Fudan-Corvinus magyar-kínai kettős diplomát adó MBA-képzés.

A Fudan a tekintélyes nemzetközi rangsor, a QS World University Ranking szerint a világ 34. legjobb egyeteme. A sanghaji központú intézmény több mint 4500 oktatója több mint 30 ezer hallgatót tanít, kimagasló kutatási teljesítménnyel büszkélkedhet. Több évtizede dolgozik együtt más elitegyetemekkel, partnerei közé tartozik a világelső Massachusetts Institute of Technology (MIT), a London School of Economics és a Sydney Egyetem is.

A felek a szándéknyilatkozat előkészítése során egyeztették a kutatóintézetek, karok és szakok létesítésére vonatkozó terveiket, a budapesti intézmény elhelyezési igényeit. Az egyetemi kampusz összességében 520 ezer négyzetméter fejlesztést foglal magában, ezzel lehetővé téve 5-6 ezer hallgató befogadását, oktatási, kutatási innovációs tereket. Az első ütemhez kapcsolódóan épül meg egy ötezer négyzetméteres diákszállás is a majdani Budapesti Diákváros területén. A későbbiekben a létesítményfejlesztések további két ütemben folytatódnak.

A Fudan hazai szerepvállalásával Magyarország regionális tudásközponttá válhat. A magyar és közép-európai hallgatók Budapesten tanulva szerezhetnek diplomát a világ legjobbjai közé tartozó elitegyetemen

– nyilatkozta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.

A Kínában közvetlen minisztériumi irányítás alá tartozó felsőoktatási intézmények közül elsőként indíthat külföldi helyszínen saját képzést a Fudan. Az új egyetem munkahelyteremtő kínai beruházókat, vállalati kutatás-fejlesztési központokat vonzhat Magyarországra

– tette hozzá a tárcavezető.