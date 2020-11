Tovább erősödött az egészségügyi együttműködés az oroszokkal

Kásler Miklós hivatalában fogadta Mihail Muraskot, Oroszország egészségügyi miniszterét. A megbeszélés során szóba került az orosz koronavírus elleni vakcina tesztelése, valamint a Közép- és Kelet európai Onkológia Akadémia fontossága is.

A találkozó alkalmából Kásler Miklós megköszönte az orosz politikusnak, hogy elsőként Magyarországra szállítottak a koronavírus ellen létrehozott Szputnyik-V vakcinából. amelynek vizsgálata már zajlik. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy

csak garantáltan hatásos és biztonságos ellenszert fognak forgalomba hozni Magyarországon.

Mihail Murasko felajánlotta, hogy a rendelkezésre álló vakcina vizsgálatára magyar szakemberek is lehetőséget kapnak a WHO hitelesítésével rendelkező orosz laboratóriumokban. Hozzátette, hogy erre már a jövő héten sor kerülhet. Kásler Miklós beszélt a Közép- és Kelet európai Onkológia Akadémia feladatáról és fontosságáról is.

A tárcavezető elmondta, hogy az orosz egészségügyi szakemberek bevonásával egy rendkívül illusztris társaságot tudhat magáénak az Akadémia.

A felek felvetették, hogy

az információs technológia egészségügyi alkalmazásában, például a telemedicina megoldások területén is erősítenék együttműködésüket a jövőben.

A beszélgetés során az orosz egészségügyi miniszter elmondta, hogy 2021 első negyedévében megnyitják a moszkvai Blohin Onkológiai Intézet új, kizárólag gyermekonkológia számára létrehozott épületét. Az átadásra Prof. Dr. Kásler Miklóst személyesen is meginvitálta.