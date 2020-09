A Sport TV-n ESPN klasszikusokkal melegíthetünk az NBA döntőre

Az NBA-döntő első mérkőzése előtt indítja útjára a Sport TV új sorozatát, melyben az ESPN legjobb dokumentumfilmjei közül válogat. A kosárlabdát és a baseballt érintő filmekben lesz szó – derül ki a Sport TV közleményéből.

például a Los Angeles Lakers és a Boston Celtics rivalizálásáról, a Boston Red Soxról, a New York Yankeesről, LeBron James nagy döntéséről

és még sok érdekes és klasszikus történetről.

A sportdokumentumfilmek díjakkal és más szakmai elismerésekkel már sokszorosan megkoronázott királya az ESPN Films, amely a „30 for 30” sorozatában, illetve azon kívül is ontja magából a jobbnál jobb filmeket, történeteket az amerikai sport világából.

A Sport TV az NBA-döntő szerda éjjeli rajtjától decemberig 11 ESPN-dokumentumfilmet mutat be.

Az első, háromrészes film az NBA történetének két legeredményesebb klubja, a Los Angeles Lakers és a Boston Celtics rivalizálásáról szól. Három epizódon és öt órán át követhetjük, hogyan jutott el a Boston Celtics 17, a Los Angeles Lakers pedig 16 bajnoki címig az évek során, de a fókuszban a Larry Bird és Magic Johnson fémjelezte nyolcvanas évek állnak,

amikor 10 szezon alatt 8 bajnoki címet szerzett ez a két csapat.

Itt csak zárójelben jegyezzük meg, hogy a Lakers ott van a döntőben 2020-ban,

és ha legyőzi a Miami Heatet, akkor bajnoki címek tekintetében utoléri az ősi riválist.

A Heathez és a mostani Lakers legnagyobb sztárjához kapcsolódik egy másik film is, amit a közeljövőben vetít a Sport TV. LeBron James 2010 nyarán óriási indulatokat kiváltó „Döntésének” (The Decision) hátterét is feldolgozta nemrég az ESPN.

James 10 évvel ezelőtt élő adásban jelentette be, hogy a Cleveland Cavalierstől a Miami Heathez igazol.

Ezek mellett az NBA világából Dennis Rodman és Dwyane Wade pályafutását és életét is megismerhetjük, továbbá ismét felidézzük, hogyan rontotta el a politika a horvát Drazen Petrovic és a szerb Vlade Divac barátságát.

Októberben, az MLB-playoff környékén a baseball-liga felejthetetlen történeteit mesélik el nekünk, például amikor a Boston Red Sox az MLB történetében egyetlen csapatként a rájátszásban felállt 0-3-as hátrányból és legyőzte a New York Yankeest (4 Days in October).

A Yankees sikereiről is láthatunk egy filmet, méghozzá arról az időszakból, amikor George Steinbrenner vezette a klubot (The House of Steinbrenner). De lesz film Mark McGwire és Sammy Sosa home run-versenyfutásáról, a kubai menekült Hernández-féltestvérekről (Orlando és Liván), Dwight Goodenről és Darryl Strawberryről, illetve Fernando Valenzueláról.

ESPN sikerfilmek a következő hetekben:

Celtics/Lakers: a legjobb ellenségek, 1. rész: szeptember 30., szerda 22:45, Sport1

Celtics/Lakers: a legjobb ellenségek, 2. rész: október 4., vasárnap 12:30 (Sport1) és 20:00 (Sport2)

Celtics/Lakers: a legjobb ellenségek, 3. rész: október 6., kedd 20:45, Sport1

4 days in October: október 10., szombat 10:30 (Sport2) és 13:15 (Sport1); október 11., vasárnap 19:15, Sport1

A döntés – minden, amit LeBron James átigazolásáról tudni kell: október 12., hétfő 22:00, Sport1 és október 16., péntek 22:45, Sport1

The House of Steinbrenner: október 16., péntek 21:30, Sport1