Az üres utcákat az üres lelátók követik

A koronavírus elleni óvintézkedéseknek a sportesemények is áldozatul estek: a futballtól kezdve a jégkorongon át egészen a kosárlabdáig. Számos ligában zárt kapus meccseket rendeznek, sok helyütt pedig elmaradnak a meccsek.

Andorrától az Egyesült Államokig reagáltak a szövetségek a fertőzésre.

A testületek döntései teljesen érthetőek: egy-egy sporteseményre több ezer, több tízezer ember gyűlik össze, a fertőzés veszélye emiatt óriási. Az európai labdarúgó-szövetségek közül péntekre szinte mindegyikük nemet mondott a meccsek megrendezésére. Az öreg kontinens legnívósabb bajnokságai közül a franciát, az olaszt, az angolt és a spanyolt már halasztották, a német meccseket jelen állás szerint még megrendezik. A berlini és kölni rangadókat azonban csak a televízió képernyői előtt lehet követni.

Így többek között Nagy Ádám, Sallói Dániel, Bese Barnabás és Kalmár Zsolt sem húzhatja fel a stoplist.

A nemzeti bajnokságok közül Európában a török, a magyar, a szerb, az orosz és az ukrán mérkőzéseket egyelőre nem fújták le.

A nemzeti bajnokság mellett azonban a futball ünnepének számító Bajnokok Ligáját, valamint annak „kistestvérét”, az Európa-ligát is szüneteltetik – erről az UEFA tájékoztatott a hivatalos Twitter-oldalán.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.

— UEFA (@UEFA) March 13, 2020