Korszakváltás a Forma–1-ben

Nem mindennapi körülmények között, de az új F1-es szezon is Lewis Hamilton sikerével indult, miközben Mick Schumacher éppúgy 22 évesen mutatkozott be a legjobbak között, mint a később hét világbajnoki címig meg sem állt édesapja.

„Hogy világbajnok leszek-e 2021-ben? Ha egyedül indulok, akkor szinte biztosan” – mondta nevetve az esélyeit firtató kérdésre Mick Schumacher, miután bemutatkozott a Forma–1-ben, a szezonnyitó Bahreini Nagydíjon. A 2018-as Formula–3 Európa-bajnokság és a 2020-as FIA Formula–2 megnyerése után az idén a Haas volánja mögött valóban nem lesz könnyű dolga, elvégre ez egy kőkemény technikai sport, ahol a mérnökök és szerelők lehetőségein és teljesítményén legalább annyi múlik, mint a pilóta tehetségén, tudásán. Nos, a kis Schumi élete első F1-es versenyén végül a 16. lett, miközben csapattársa, a szintén újonc orosz Nyikita Mazepin rögtön a rajt után kiesett. Beszámolójában a The Sun azonban emlékeztetett, hogy így is eredményesebb volt Mick Schumacher debütálása, mint a nagy Michael antréja.

A papa és a kuplung

Való igaz, 1991 végén úgy tűnt, hogy a következő évben a Forma–3000-ben folytatja pályafutását Schumacher, de a menedzsere, Willi Weber fülébe jutott, hogy a Jordan Forma–1-es csapatának a versenyzője, Bertrand Gachot Angliában börtönbe került, mivel gázspray-vel lefújt egy taxisofőrt. Ezek után a Mercedes juniorprogramjának a vezetője, Jochen Neerpasch és Weber együtt szervezte meg, hogy Michael tesztelési lehetőséget kaphasson a Jordantől. Életében először Silverstone-ban ült F1-es autóba, és a tesztelésen rögtön lenyűgözte gyorsaságával a Jordan vezetőit. A döntés akkor és ott megszületett: ő indulhat a Belga Nagydíjon Gachot helyetteseként. Bár sosem járt korábban a spa-francorchampsi pályán, a menedzser azt füllentette, hogy nagyon is jól ismeri az ottani aszfaltcsíkot. A nem éppen lényegtelen hiányossággal együtt Michael remekelt az időmérőn, és a hetedik rajtkockát csípte el. Rutinos olasz csapattársára, Andrea de Cesarisra is bő egy másodpercet vert. A versenyen aztán kuplunghiba miatt 400 méter után kiesett, de az edzéseken nyújtott teljesítménye elég volt ahhoz, hogy felfigyeljen rá a Benetton, és a következő futamtól leszerződtesse. A többi történelem.

A Haas azonban olyannyira le van maradva szakmai és anyagi értelemben is a többi istállótól, hogy a bahreini időmérőn Mick Schumacher egyetlen ellenfele a csapattársa, Mazepin volt, akit le is győzött, de a futamon már nem sok babér termett a számára.

Az akklimatizációt viszont segítheti, hogy a bemutatkozása előtt háromszor is tesztelt a Ferrarinál, a maranellói pályán legutóbb január végén rótta a köröket. Az autóján már ekkor az F1-ben használt 47-es rajtszáma virított, a fején pedig továbbra is egy olyan sisak, melynek dizájnja az apja fejvédőjéére emlékeztet. A mindig hűvös és kimért Kimi Räikkönen is sokak szemébe könnyet csalt azzal a rá nem jellemző kijelentéssel:

Ránézek és az apját látom, minden pillanatban rá emlékeztet, nagyon örülök, hogy itt van.

Első szezonjában azonban az ifjú titán egyelőre aligha szólhat bele a nagyok dolgába. Az a fő kérdés az idén a száguldó cirkuszban, hogy megszerezheti-e a nyolcadik vb-címét Lewis Hamilton a rekordot jelentő 23 futamból álló Forma–1-es szezonban. A Mercedes brit sztárjának az idényben várhatóan a Red Bull két pilótája, a holland Max Verstappen és a mexikói Sergio Pérez lesz a legnagyobb ellenfele, amit már az évadnyitó is igazolt.

A misztikus négyes kanyar

Nos, Lewis Hamilton megtette Szahírban az első lépést a nyolcadik diadal felé. Bár izgalmas volt a hajrá, a 36 éves címvédőnek ez volt pályafutása 96. futamgyőzelme, Bahreinben pedig ötödször diadalmaskodott. Hamiltonnak nagyot kellett küzdenie Verstappennel, aki hiába indult a pole-pozícióból, végül nagy küzdelemben alulmaradt. A csata részben a bokszutcában dőlt el, hiszen az első és a második kerékcserére is három körrel hamarabb ment ki a brit, mint a holland, s az ott szerzett előnyt nemcsak megőrizni, hanem növelni is tudta. Igaz, a tíz körrel a vége előtt még három másodperces előny aztán fogyni kezdett, miután a Mercedes hátsó gumijai az eltérő stratégia miatt jóval kopottabbak voltak és kevésbé tapadtak, mint a Red Bull abroncsai, de a sorrend már nem változott. Elgondolkodtató esetből sem volt hiány, miután Bahreinben a futam közben derült ki, hogy a négyes kanyarban az aszfaltcsík elhagyása büntetést von maga után. Ez a részlet akkor vált igazán fontossá, amikor a finishez közeledve Max Verstappen éppen itt előzte meg az élen álló Lewis Hamiltont, de mivel szélesen vette a négyes kanyart, rövidesen visszaengedte maga elé a hétszeres világbajnokot, akit a leintésig szabályos körülmények között már nem tudott megelőzni.

Meglepő módon ez a furcsa eset a kedvezményezett Mercedes csapatfőnökénél is kiverte a biztosítékot. Toto Wolff világos szabályokat sürget, valamint az előírások egyértelmű értelmezését.

Következetesnek kell lennünk akkor, amikor megfogalmazzuk a regulákat

– utalt a négyes kanyarra a 49 esztendős szakember. Felidézte: a verseny közben, váratlanul szembesültek azzal, hogy előnyként értelmezhető, ha valaki szélesebben veszi ezt a kanyart, ugyanakkor büntetés is lehet belőle. Hamilton éppolyan zavart volt, mint a nézők a csapatfőnök szerint, aki úgy vélekedett, hogy a szabályoknak „tisztáknak és világosaknak kell lenniük, nem pedig valamiféle Shakespeare-drámának különböző értelmezési lehetőségekkel”. A kemény szavakra Michael Masi, az F1 versenyigazgatója nyomban reagált: cáfolta, hogy következetlenség lenne a szabályok alkalmazásában. Álláspontja szerint a két versenyző esete teljesen különbözik egymástól, és semmi sem változott menet közben. Masi hangsúlyozta, hogy Max Verstappen az előzésnél élt azzal az előnnyel, hogy elhagyta a pályát, emiatt ő szólt a csapatának, hogy vissza kell adnia a pozíciót. Az igazgató minden versenyhétvége előtt közli a pilótákkal az adott pályára vonatkozó speciális szabályokat.

Kihívás elfogadva

Jelenleg nem az enyém a leggyorsabb autó a mezőnyben, de ez is jó nekem. Nincs ellenemre, amikor pluszt kell nyújtanom, s nekem kell jelentenem a különbséget

– utalt Hamilton arra, hogy számos szakértő szerint a Red Bull az idén erősebb versenyautót épített, mint a Mercedes. Erre rímelt a The Guardian írása is:

A Bahreini Nagydíjon aratott győzelmével a brit versenyző egyértelműen és határozottan figyelmeztette Max Verstappent, hogy ha el akarja hódítani a bajnoki címet, akkor az odáig vezető út minden egyes centiméterén meg kell küzdenie vele.

Ugyanerről a La Gazzetta dello Sport hasábjain azt lehetett olvasni:

A hollanddal folytatott csatában Lewis Hamilton mindent előhúzott, szívét-lelkét és tehetségét, ami eddig hét világbajnoki címet eredményezett neki.

A L’Équipe pedig arra hívta fel a figyelmet:

A mezőny négy világbajnoka közül csak Hamilton csillogott. Fernando Alonsónak, Sebastian Vettelnek és Kimi Räikkönennek sokkal visszafogottabb volt a teljesítménye.

Egy futamból nem lehet messzemenő következtetést levonni, igaz, kettőből sem. Mindenesetre a világbajnokság két hét múlva, Imolában, az Emilia-romagnai Nagydíjjal folytatódik. Előzetesen nemcsak az szólt Hamilton nyolcadik vb-címe ellen, hogy a Red Bull jobbnak látszik, mint tavaly volt, hanem az is, hogy a szezon előtt megtartott egyetlen háromnapos hivatalos teszten a Mercedes korántsem tűnt olyan meggyőzőnek, mint a korábbi években. A világbajnoki rajt is a koronavírus-járvánnyal összefüggésben került Szahírba, az eredetileg március 21-re kiírt szezonnyitó Ausztrál Nagydíjat pedig novemberre kellett halasztani. Az ez évre tervezett átfogó szabálymódosítások bevezetését a pandémia miatt már tavaly áttették 2022-re, így a mostani sorozatban javarészt a 2020-as autók alkotják a mezőnyt. Ráadásul a brit címvédő jövője sokáig kérdéses volt, miután hónapokig tartó huzavonát követően végül csak egyetlen esztendőre hosszabbított szerződést a Mercedesszel, melynek nyomán elindultak a találgatások arról, hogy vajon ez lesz-e az utolsó idénye az F1-ben.

A még mindig csak 23 éves Max Verstappen szerint „a felkészülés jól alakult, de ez semmire sem jelent garanciát”. Ennek megfelelően nem is repesett örömében a bahreini második helytől. A 2015 óta tartó pályafutása során tíz futamgyőzelemnél járó pilótának nemcsak amiatt lehet különleges ez az év, hogy a Red Bull-lal megtörheti a Mercedes 2014 óta tartó uralmát, hanem azért is, hogy májusban hazai közönség előtt hajthat ki a pályára Zandvoortban, a 36 év szünet után újra sorra kerülő Holland Nagydíjon. Szaúd-Arábia pedig az idén mutatkozik be az F1-ben; a dzsiddai pályán – amely a leghosszabb és „leggyorsabb” városi aszfaltcsík lesz a sorozat történetében – december elején vendégeskedik majd a mezőny. Az elmúlt években tapasztalthoz hasonlóan az idén is a Forma–2-es és a Forma–3-as bajnokság a betétfutam az F1-es hétvégéken.

A Forma–3-ban magyar induló is van Tóth László személyében, aki a spanyol Campos Racing színeiben versenyez.

A Magyar Nagydíjra augusztus elsején kerül sor a Hungaroringen, a szezon pedig december 13-án, Abu-Dzabiban fejeződik be. A lebonyolítás körülményeit is meghatározza a pandémia. Bahreinben például csak beoltottak vagy a koronavírus-betegségből felgyógyultak foglalhattak helyet a lelátókon, ugyanakkor a kiemelt vendégek nem élvezhették a Paddock Club szolgáltatásait.