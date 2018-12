Romboló hatású a milliárdos vállalatok irányítása

Bár nyilvánvalóan sokan irigylik a multimilliárdos üzletemberek életét, azért közel sem olyan napfényes a „kiválasztottak” léte, mint hinnénk. A Raconteur és a Harvard Business School közös felméréséből kiderül, hogy ez közel sincs így. A gigacégek vezérigazgatóinak legnagyobb problémája a szüntelen stressz. De vajon milyen problémákkal kell még szembenézniük?

Ahogy a klasszikus mondás tartja, „a törpök élete nemcsak játék és mese”, és ez a multimilliárdos vállalatok vezetőinek körében valóban így is van – még ha a látszat néha csal is. Annak ellenére, hogy egy gigacég CEO-pozíciója nyilvánvaló előnyökkel jár, mégiscsak óriási stressznek, (ön)kontrollnak, testi- és lelki megpróbáltatásoknak van kitéve. Arról nem is beszélve, hogy rettenetesen nehéz megtalálni az egyensúlyt a munka és a magánélet között, s a legtöbb esetben a CEO-k jóval több időt töltenek számukra kellemetlen tárgyalópartnerekkel, mint szeretteikkel.

De hogyan éli az életét egy multimilliárdos vállalat vezetője?

A Raconteur infografikáiból rendkívül sok mindent megtudhatunk. Kiderül például, hogy a vezetők 41 százaléka minden áldott nap stresszesnek éli meg az életét, 33 százalékuk hetente többször érzi ugyanezt, 15 százalékuk havonta csak néhányszor, 7 százalék csak évente, és

a vizsgált személyeknek csak 4 százaléka mondja azt, hogy soha nem stresszel.

Arra a kérdésre, hogy a pozíció mennyivel másabb, a megkérdezettek fele mondta azt, hogy a munkakör sokkal bonyolultabb, mint amit előzetesen várt, s ez leginkább a szervezeti kultúra felépítésének köszönhető.

A válaszadók 48 százaléka érzi úgy, hogy a munkája azért nehezebb, mint gondolta, mert nem talál elegendő időt magára.

Na de mi az, ami a legtöbb idejét veszi el a CEO-knak?

Tárgyalás és edzés

A felmérésből kiderül, hogy egy nap a legtöbb időt (a nap 31 százalékát) munkával töltik. Azon belül is meeting meeting hátán, s bár a legtöbben úgy nyilatkoztak, hogy egy megbeszélésük nem tart tovább egy óránál, van akiknek több mint 5 órás tárgyalásaik is vannak. A nap 25 százalékát töltik személyes dolgokkal, 10 százalékát ingázással és közlekedéssel, 29 százalékát alvással, míg csak a nap 5 százaléka marad kikapcsolódásra, szórakozásra.

A tesi és szellemi leharcoltságból kiindulva rengeteg edzésre, felfrissülésre van szüksége a multimilliárdos cégek vezéreinek, ebből kiindulva a megkérdezettek 60 százaléka mondta azt, hogy hetente többször jár sportolni, és 50 százalékuknak személyi edzője is van.

A lelki felfrissülést pszichoterápián találják meg,

22 százalékuknak van terapeutája, és rendszeresen járnak is hozzá.

Nézzük, hogy munkaidőn belül mire fordítják a legtöbb energiát! Bár azt gondolnánk, hogy ezen a szinten már viszonylag kevés dologgal kell foglalkozni, ez koránt sincs így. Persze 2-3 terület viszi el legtöbb idejüket, de mégis számtalan szegmensével foglalkoznak a munkahelyi problémáknak.

A Harvard Business School kutatása szerint a vezérigazgatók időbeni eloszlása a következőképpen alakul:

funkcionális és üzleti egységek áttekintése (25 százalék),

emberek és kapcsolatok (25 százalék),

stratégia (21 százalék),

szervezet és kultúra (16 százalék),

működési tervek (4 százalék),

fúzió és felvásárlás (4 százalék),

szakmai fejlődés (3 százalék),

válságkezelés (1 százalék).

Ezek az adatok olyan vállalatok vezérigazgatóitól származnak, amelyek évente legalább 1,3 milliárd dolláros bevételt kezelnek.

Mint láthatjuk, az idő mintegy felét a rendszer analitikus oldalára fordítják: olyan dolgokra, mint az üzleti egységek sikere vagy a vállalati stratégia kidolgozása. Nagyjából a másik fele az emberek felé irányul, így a kapcsolatok növekedésén és a szervezeti kultúra átalakításán is dolgoznak.

Azok után, hogy a vizsgálatból kiderült, milyen mennyiségű munkát végeznek, milyen rettenetesen sok dologra kell odafigyelniük – nem beszélve arról a rengeteg stresszről, amiről nyilatkoztak.

Nem csoda, ha ezek az emberek mindannyiunknál jobban tudnák, hogy miként kell a testet és az elmét karbantartani ahhoz, hogy az ember folyamatosan terhelhető, kiegyensúlyozott és kreatív maradjon.