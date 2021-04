Ezek a legmodernebb monitorok manapság, ha elbírja a pénztárcád

Még 2017-ben mutatta be a Dell az első 8K monitort, ami az akkoriban terjedő 4K megjelenítőkből 4 darabnak a felbontásával vetekszik, és szinte észrevehetetlenek a képkockái. Ezeknek a modern készülékeknek a képmegjelenítése időről időre szintet ugrik, ráadásul ha az ember lépést akar tartani ezekkel a technológiákkal, akkor bizony mélyen a zsebébe kell nyúlnia, hiszen

pár százezer forinttól akár több milliós összegekbe is kerülhetnek a legújabb 8K kijelzők.

Jogosan merül fel a kérdés, hogy miért is lenne szüksége bárkinek ezekre a már-már túlzónak tűnő felbontásokra? Nos a hétvégi filmezésnél, vagy sorozatnézésnél valóban marginálisak lehetnek a legmodernebb technika nyújtotta előnyök, azonban egyes foglalkozásokban jelentős előrelépés lehet a szakembereknek egy-egy ilyen újítás, mint amilyen a 8K volt 4K-hoz mérten.

Mindenképpen érdemes elgondolkodni a 8K monitorokon, ha az ember grafikus, fotós vagy tervező, és elégedetlen jelenlegi képernyőjének munkaterületével.

De előnyös lehet a gamerek és a mozifanatikusok számára is a Forbes ajánlása szerint.

Az egyik legújabb képernyő

A Samsung QN900A idén került a piacra, így eléggé újnak mondható. A kép tisztasága és a színek mélysége minden korábbi verzióét felülmúlja, azok hátrányai nélkül. Az üzleti portál szerint jelenleg ez az egyik legjobb 8K készülék, így ha valaki versenytársaival szeretné tartani a lépést, mindenképpen érdemes az ehhez hasonló és idei modellekben gondolkodnia.

Az ár ennek megfelelően a magyarországi webshopokban akár több millió forint is lehet a nagyobb darabok esetében.

A kijelző egyébként a hagyományos LED készülékek vastagságánál negyvenszer vékonyabb, és kiemelkedő felbontással rendelkezik. Ráadásul a minimalista dizájn is művészire sikeredett.

Képfrissítési frekvencia: 100-120 Hz

HDR: Quantum HDR 48x, HDR10, HDR10+, HLG

Kiváló élmény e-sporthoz

Az LG Signature ZX rendelkezik néhány gyengeséggel, azonban megvannak a maga erősségei is, amelyek kifejezetten jó választássá teszik az internetes csapatjátékokhoz és e-sportokhoz, ilyen például a személyre szabható kontrasztarány.

Míg a 120 Hz frissítési frekvencia is 1 milliszekundumos válaszidőt tesz lehetővé, szinte 0 input lagot eredményezve.

Mindezek mellett nem csupán az e-sportokhoz lehet kiváló választás, de a megfelelő beállításokkal ez a gyártmány nyújtja a leginkább moziszerű élményt is. A modell támogatja az Nvidia G-Sync és a Freesync rendszereket is, illetve az árak az extráknak megfelelően

a hazai piacon 3-400 ezer forinttól akár milliós összegekig is terjedhetnek.

Képfrissítési frekvencia: 120 Hz

HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision

Pénztárcakímélőbb kijelző

Kár is lenne tagadni, hogy a legújabb technológiák ritkán a legolcsóbbak is egyben, viszont a Samsung Q800T gyártmánya még relatíve olcsóbbnak számít a piacon. Igaz, a képernyő nem is rendelkezik a majdnem észrevehetetlen kerettel, vagy olyan felbontással és színekkel mint az előző két konkurens termék, azonban árban még ez az egyik legkímélőbb 8K monitor a magyar piacon.

Így akár kétszázezer forint alatt is hozzá lehet jutni ehhez hasonló modellekhez,

és otthonunkban élvezhetjük a 8K képernyők nyújtotta kényelmet.

Képfrissítési frekvencia: 60-120 Hz

HDR: HDR10 and HDR10+