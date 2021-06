Keményen megsarcolnák a G7-ek a techóriásokat, így reagáltak a cégek

A G7-ek már megállapodtak a globális minimumadó mértékéről, amely így a nyereség 15 százalékát tenni ki a multinacionális vállalatok esetében. A reform, amennyiben véglegesítésre kerül, a világ legnagyobb vállalatai közül azokat adóztatná, amelyeknek haszonkulcsa 10 százalék feletti. Az Amazon, a Google és a Facebook üdvözölte az újításokat – adta hírül a CNBC.

A társasági adóztatás globális kiterjedésű reformjának előmozdításáról állapodtak meg Londonban tartott, szombaton véget ért kétnapos értekezletükön a világ hét vezető ipari hatalmának (G7) pénzügyminiszterei.

Az egyezség alapján, a G7 soros elnöki tisztségét betöltő Egyesült Királyság, valamint az Egyesült Államok, Kanada, Japán, Németország, Franciaország és Olaszország pénzügyminiszterei egyetértésre jutottak annak az alapelvnek a támogatásában, amely

15 százalékos szinten határozná meg az egyes országok számára célként kitűzött társaságiadó-kulcs minimumát.

Az amerikai techóriások üdvözölték a globális adótervezetet, és várják a szélesebb körű tárgyalásokat.

Jeff Bezos vállalata üdvözölte az előrelépést, és remélik, hogy ezzel hamarosan megérkezhet a vár stabilitás a nemzetközi adórendszerbe. A CNBC-nek úgy fogalmaztak, hogy várják a szélesebb körű G20-as tárgyalásokat.

A Facebook alelnöke, Nick Clegg örömmel fogadta a hírt, és jelezte, hogy cége már régóta szükségesnek érezte a globális adótörvényeket. A megállapodást egy jelentős első lépésnek nevezte annak irányába, hogy a vállalatok és a nyilvánosság bizalmát erősítsék a nemzetközi adórendszerekben.

Facebook has long called for reform of the global tax rules and we welcome the important progress made at the G7. Today’s agreement is a significant first step towards certainty for businesses and strengthening public confidence in the global tax system.

— Nick Clegg (@nickclegg) June 5, 2021