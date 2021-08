A kötöttpályás járműveket gyártó svájci Stadler az év első felében megismételte az egy évvel korábbi első fél évben elért, 3,1 milliárd svájci frankos rendelésállomány-bővítését, amit a csoport elnöke és igazgatósági elnöke, Peter Spuhler erős folytatásként értékelt, főként, mert ezzel a megbízások összessége történelmi magaslatra, 17,9 milliárd frankra emelkedett. Bár a koronavírus-járvány kapcsán jelentkezett nehézségek továbbra is nyomott hagytak az ellátási lánc működésén, a szállításokat érintő jóváhagyásokon és a szolgáltatási üzletágon, a Stadler már 2020 második felétől jól kezelte azokat a hatásokat, amelyek az új járművei átvételének csúszásából adódtak, sőt, a szolgáltató üzletága is új lendületet kapott.

Mindezek eredőjeként összességében 52 százalékkal 1,4 milliárd svájci frankra nőtt a bevétele az előző év azonos időszakának 0,9 milliárdja után – áll az összefoglalójában.

Fotó: FOLDI D. ATTILA / VG

A már egyébként is széles portfólióval rendelkező Stadler megjelent a hajtástechnológia egy új területén is: kaliforniai megbízásra hidrogénüzemű vonatot fejleszt. Mellette dolgozik azon az 55 akkumulátoros vonat gyártásán is, amelynek szállítását 2019-ben vállalta el – az általa először akkor megnyert zöld tender nyertesként –, a járművek észak-németországi sínekre kerülnek, üzemeltetőjük a Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein társaság lesz. Az akkumulátoros vonatok ez év márciusában zárult tesztjein a FLIRT motorvonatok 185 kilométert tudtak megtenni akkumulátoraik egyszeri feltöltésével.

A Stadler első féléves EBIT-je 48,9 millió svájci frank volt az időszak végén, némileg elmaradva az összehasonlító időszak 5 milliójától. Ennek kapcsán azt emeli ki a jelentésében, hogy tevékenységében erősen jelentkezik a szezonális hatás: bevételének jellemzően a harmada keletkezik az első, a többi a második félévben, ám az idén arányaiban több pénzt folyt be az első hat hónapban, míg a fejlesztési és más, főként a fix költségek nem így jelentkeztek.

A csoport nettó profitja így az egy évvel korábbi 15,7 millió svájci frank után most 26,3 millió lett, a növekedés 67 százalékos. (Az eredményre kedvezően hatott az árfolyamok alakulása és az adózás módja is.) Negatív maradt, de -309 millióról -41,1 millióra javult a szabad cash-flow mértéke is.

A Stadler az első félévben kapott megbízást a spanyolországi állami vasutat üzemeltető Renfe társaságtól 59 olyan vonat szállítására, amelyek emeletesek, és több egységből állnak. A svájci SBB szövetségi vasút áprilisban további 60 KISS emeletes motorvonatot rendelt a meglévő keretmegállapodás részeként, ezzel a flottája 153 járművesre bővül. Szintén belföldre gyárt a Stadler fogaskerekűt, de testreszabott megbízást kapott Olaszországból, ahová – a Vezúv környéki vonalakra – küld majd 23 szerelvényt, Németországba pedig 11 TINA villamost.

Viszonylag fiatal, 2016 óta fejlődik a Stadler vasúti jelzőberendezés üzletága. Vonatirányító rendszereinek használatát eddig Svácjban, Lengyelországban és Magyarországon – a FLIRT motorvonatokban – hagyták jóvá. A következő célpiacok például Németország, Olaszország és Szlovénia. A metró számára kifejlesztett jelzőberendezésre az első megrendelést az atlantai AMARTA társaság 127 vonatjához kapta.

Telephely-bővítései sorában a berlinin van a hangsúly, ahol mintegy 70 millió euróból egy logisztikai bázist alakítanak ki. (Magyarországon Szolnokon, Pusztaszabolcson, a budapesti Istvántelken és Szombathelyen van bázisa.)

A Stadler arra számít, hogy az év második felében a bevétele és a nyeresége is erőteljesen tovább nő az első féléves adatokhoz képest. Ehhez persze szükség lesz a koronavírus kapcsán kialakult helyzet további normalizálódására, továbbá az árfolyamok és az árak stabil voltára. Idei beruházásainak nagyságát mintegy 200 millió frankosnak, pénzforgalmát pozitívnak várja.

Közel útra készek a trantrainek

Hamarosan Stadler gyártmányú vasútvillamos (tramtrain) lehet utazni Hódmezővásárhely és Szeged között. A hazai közlekedésben újnak számító – városi és nagyvasúti síneken is közlekedő jármű – próbaüzeme tart, most engedélyeztetik a a városi szakasza áramellátási rendszerének használatba vételét. Üzemeltetője a MÁV Start Zrt. lesz. A nyolc, és opcionálisan négy vasútvillamos a Stadler spanyolországi gyárában készült, a tervek szerint munkanapokon napközben 30, csúcsidőben 20 percenként fognak közlekedni, de a legforgalmasabb időszakokban 10 percenként is.