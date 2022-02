Azonnali állami beavatkozást sürget és legalább 2022. június 30-ig forrást is szeretne a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület és húsz vasútvállalat az elszálló villamosenergia-árak negatív hatásainak tompítása érdekében a szerdán megfogalmazott, közös nyilatkozatában. Kérik továbbá, hogy a döntéshozók fontolják meg a MÁV és a Hungrail által kidolgozott megoldási javaslatokat. Bár e javaslatok a nyilatkozatban nem szerepelnek, és a remélt forrás nagysága sem, a VG megkérdezte az Innovációs és Technológiai Minisztériumot, milyen lépések várhatók az ügyben. Amint megérkezik a válasz, frissítjük cikkünket, addig is a nyilatkozatban felvázolt helyzetképet ismertetjük.

Drágulás és a közút megsegítése

Eszerint a vasútvállalatok – amelyek évente több mint 50 millió tonna áru szállításával járulnak hozzá az ország gazdasági teljesítményéhez, és biztosítják közel tízezer család megélhetését – már a saját létükért küzdenek. Jelenleg olyan drága a vontatási energia, hogy emiatt bármelyik pillanatban összeomolhat a vasúti árufuvarozási piac. Márpedig ennek – vetítik előre – az egész nemzetgazdaságban drasztikus következményei lehetnek: az országot a tranzitforgalmak el fogják kerülni, a maradék forgalom átterelődhet a közútra, annak minden (a nyilatkozatban felsorolt) hátrányával együtt.

Az vezetett a mai helyzetig, hogy a tavaly januárihoz képest mostanra drasztikusan megnőtt – megháromszorozódott – a vontatási energia díja. Ez már önmagában is nagy csapás a vasútvállalatoknak, amelyek közvetlen működési költségein belül az energiaköltségekre már az áramárrobbanás előtt is mintegy 20 százalék jutott. További ok, hogy eközben

a gázolaj ára egy év alatt „csak” 14,3 százalékkal nőtt,

valamint, hogy bár a vasúti áruszállítás a közútinál sokkal energiahatékonyabb, az állam mégis a közúti fuvarozást támogatja évente több mint 30 milliárd forinttal. Végül pedig a kormány azzal, hogy az áramárak elszabadulása idején maximálta az üzemanyag árát, annak a nagyságát is kiszámíthatóvá tette, e döntését pedig a napokban három hónappal meghosszabbította. (Ez utóbbit viszont nyilván üdvözlik a közúti fuvarozók – a szerk.)

Dízelmozdonnyal a villamosított síneken

Mindezek miatt tehát egyre inkább megéri a vasúti forgalmat a közútra terelni, azt az árut pedig, amely a jellege miatt nem továbbítható kamionokkal, dízelmozdonyokkal vontatott szerelvényeken célszerű utaztatni. Ez utóbbi esetben azonban a dízelmozdonyos vonatok a több milliárd euróból villamosított és felújított pályahálózaton haladnának.

Jelenleg viszont a tehervonatokat többnyire villanymozdonyok vontatják.

A villanyról dízelvontatásra való váltással a közös nyilatkozat szerint szükségtelenné válnának azok a kiemelt állami fejlesztések (V0-s vasúti körgyűrű, Budapest–Belgrád-vasútvonal fejlesztése, Záhony fejlesztése stb.) és a vasúti egyes kocsi fuvarozás támogatása, amelyek egyik célja, hogy klímavédelmi megfontolásból 2030-ra a jelenlegi 18 százalékról legalább 30-ra nőjön a vasúti piac részesedése az áruszállításban. Ez a jelenlegi évi 50 millió tonna után közel 75 milliót jelentene.

Mindazonáltal az áram és a dízel ára közötti különbség nem elsősorban a villanyról dízelmozdonyra, hanem a vasútról a közútra való váltást ösztönzi az aláírók szerint.

