Új hazai vasúti szervezet született Hutra Magyar Magánvasúti Érdekvédelmi Szövetség néven. Bár a szakterület vállalkozásainak most is van érdekképviselete, a tágabb szakmának pedig továbbiak, néhány, magánkézben lévő piaci szereplő mégis arra jutott, hogy ők maguk összefogva többet tudnak tenni saját magukért, mint egy olyan szervezet, amelyben az övéktől gyakran eltérő érdekű állami többségű vállalatok is vannak.

Indul a tagtoborzás a vasúthoz kapcsolódó vállalatok között.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az önszerveződés sürgős volta tavaly fogalmazódott meg – mondta Schöberl Péter, a Hutra egyik elnökségi tagja a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének herceghalmi konferenciáján.

Az történt ugyanis, hogy a vontatási villamos energia árának a vasúti szakma egészét érintő emelkedésének problémáját kellett kezelni, de a Hutra alapítói úgy látták, hogy a meglévő szervezet, a Hungrail nem tudott kellően hatékonyan fellépni az ügyben.

Persze voltak egyeztetések több területen, például az egyeskocsi fuvarozás támogatása terén, de ez nem érintette az összes vasútvállalatot. A vontatási energia viszont igen, hiszen minden vasútvállalat egyetlen monopolistától veszi a pályavasút-szolgáltatást. (A Világgazdaság rendre beszámolt a Hungrail e téren folytatott egyeztetéseiről, például ebben a cikkben.)

Az egyik cél a versenysemleges szabályozás

A vontatási energia problémája először csak egy ad hoc közös fellépésre ösztönözte a Hutra későbbi alapítóit, például arra, hogy közösen írjanak levelet az ügyben a MÁV-nak és a szakminisztériumnak. „Igaz – ismerte el Schöberl Péter –, mivel nem voltunk szövetség, a tárgyalófelek vélhetőleg nem is fogadták ennek megfelelően.” Ám ebből adódott is a szövetség létrehozásának előkészítése, majd megalapítása. Az öt alapító taghoz (ebből négy árufuvarozó, egy személyszállító) mostanra még négy csatlakozott. A tagtoborzás indul, várják a további vállalkozásokat is a vasúti szakmából és annak környezetéből, legyen a cég akár speditőr, vagy terminálüzemeltető, de – az eltérő érdekek miatt – egy kikötéssel: a belépni szándékozóban nem lehet 50 százaléknál nagyobb állami hányad.

A Hutra illetékese felidézte, hogy Magyarországon a 2000-es évektől jöttek létre a magán vasúttársaságok, ezek többségében most is a piacon vannak.

Igaz, hogy a szegmenst ennek ellenére is az állami túlsúly jellemzi, de a magáncégek színesítik a piacot.



Mint elhangzott, a politikailag semleges szervezet célja többek között a tisztességes piaci verseny megteremtése, a versenyképesség növelése, együttműködés más szervezetekkel, tapasztalatcsere, és fellépés a megkülönböztetés szabályozás érdekében.