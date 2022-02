Híre-hamva sem volt még a pandémiának, amikor a MouldTech Systems Kft. olyan strukturális átalakításokba kezdett, amelyek nemcsak a járvány felfokozta kihívásokra készítették fel, hanem dinamikus növekedési pályára is állították a céget. A 21 éve indult vállalkozás kezdetben beszállítóként foglalkozott műanyag fröccsöntő szerszámok tervezésével és gyártásával, ma már a cégcsoport saját technológiákat alkot és értékesít, színesedő és kifinomuló termékszerkezettel, egyre szilárdabban állva a saját lábán. Ami fontos – a munkaerő-utánpótlást tekintve is – egy olyan megyében és régióban, ahol egyre nehezebb szakembereket találni, sőt a „szakik” világát felváltja a mérnököké.

Fotó: Novák Márton

A humán erőforrás hiánya nem új keletű jelenség, és a kihívásokkal szembesülve már három-négy évvel ezelőtt arra az elhatározásra jutottunk, hogy változtatni kell a működésünkön

– mondta a VG-nek Molnár Gábor, a zalaegerszegi MouldTech Systems Kft. ügyvezetője.

Azóta jelentősen bővült a létszám, az anyavállalatnál például a 2019 végi 46-ról a múlt év végéig 105-re, miközben az elmúlt években akvizíciókkal bővült csoport (ezek közül a legnagyobb 2018-ban egy győri fröccsöntő vállalat megszerzése volt), s most mintegy 250 embert alkalmaz. A dolgozók számának a növekedésénél azonban sokkal gyorsabban javult a hatékonyság. Sok vállalkozástól eltérően, amelyeket a pandémia hajszolt bele az automatizálásba, digitalizálásba és technológiafejlesztésbe, ők ezt már jóval korábban elkezdték, felkutatva azokat a területeket, amelyeken fejlesztéseket hajthattak végre, mind több mérnök kollégát bevonva.

Ennek a folyamatnak az eredménye volt, hogy miközben a keresleti és szállítási nehézségeket okozó pandémia sok vállalat üzletét visszavetette,

a cégcsoport a 2020-as 3,5 milliárd forint körüli szintről 2021-re 4,5 milliárd környékére jutott árbevételben.

Az elkövetkező évben is sorban érnek be az eddig elvégzett fejlesztések eredményei, vagyis determinált a további erőteljes expanzió, a 20 százalékos éves növekedési rátákat érdemesnek vélik kitűzni, és idén is 10-20 százalékot érhetnek el – mondta az ügyvezető. „Ha négy-öt évvel ezelőtt beszélünk egymással, ennél sokkal szerényebb jóslatokat tettünk volna” – tette hozzá.

Az export aránya – a német nyelvterületre, Észak-Olaszországba és Franciaországba értékesítettek korábban – a struktúraváltással csökkent, 40-50 százalékra, ami részben annak a következménye, hogy a beszállítói státusz helyett mindinkább saját, egyre komplexebb termékeikre és szolgáltatásaikra építenek a belső piacon.

A magyar ipar most dinamikusabb, mint a nyugati

– mondta Molnár Gábor.

A hagyományos járműipar mellett egy sor területre léptek be, például a repülőgépiparba a drónok hamarosan elinduló gyártásával, az infokommunikációba, az energetikába és a járműiparba. A pandémia hozott egy új, jelentős piacot, az egészségügyi ipart. Októberben 4,4 milliárd forintos, mintegy háromnegyed részben az Egészségipari támogatási programból finanszírozott telephely- és technológiabővítést hajtottak végre. A beruházást az tette lehetővé, hogy saját fejlesztéssel modern arcvédő pajzsokat hatékonyan és gyorsan előállító technológiát alakítottak ki, ezenkívül infúziós állványokat és orvosi segédeszközöket is szállítanak az egészségügynek.

A fejlődés alapja a piaci rések megtalálása és a technológiai fejlesztés mellett a humánerő-utánpótlás biztosítása: a csoport nyugatról is tudott hazacsábítani mérnököket. „Jelenleg is több gyakornokunk tanul külföldi egyetemeken. Aktívan részt vállalunk az általános és középiskolák pályaorientációs programjaiban, ipari szereplőként folyamatosan jelen vagyunk a közép- és felsőfokú duális képzésben” – mondta az ügyvezető. A hazai egyetemek közül a cégnek szinte mindegyikkel van megállapodása. A gödöllői együttműködés például abban segít, hogy megvethessék a lábukat a fontos fejlődési területnek tekintett mezőgazdaságban. Itt bőven van tér a digitalizációra, amelyben szintén részt kíván vállalni a MouldTech.