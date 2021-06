A leghíresebb magyar képregényben is erős

A Várkert Bazárban tartott Art and Antique vásáron a Makláry-standon mutatták be a Puskás-képregényből készített kiállítást, pontosabban a képregényhez készült eredeti rajzokat lehetett megnézni és megvásárolni. Futaki Attila és Tallai Gábor közelmúltban megjelent műve a leghíresebb magyarnak, Puskás Ferencnek, az egykori Aranycsapat legendás focistájának életét mutatja be.

A Puskás – képregény, avagy a kilencedik művész helyzete…

A képregényműfaj érdekessége, hogy

míg külföldön hatalmas érdeklődés mellett galériák, vásárok, árverések specializálódnak a képregények kereskedelmére, idehaza néhány próbálkozástól eltekintve ezek a kiadványok még nemigen forognak a nyilvános műtárgypiacon.

Futaki Attila, aki 1984-ben Békéscsabán született, a magyar képregény legújabb nemzedékének ígéretes képviselője, az első magyar képregényalkotó, akinek önálló albuma jelent meg Franciaországban. Fiatal kora óta tudatosan készült a képregény-rajzolói pályára, az Urbs című képregényének oldalaiból már volt önálló kiállítása a kétezres évek közepén a kArton Galériában. Illusztrált József Attila-kötetet is, és egy ideig a Roham magazin művészeti vezetőjeként dolgozott. Aztán 2009-ben szerződést kötött a Walt Disney Entertainmenttel Percy Jackson Villámtolvaj című regényének képregényes adaptációjára. A kötet 2010 októberében jelent meg, azóta több mint egymillió példányban fogyott, hatalmas kultusza van.

Itthon Futaki munkáit a Makláry-galéria állította ki többször is, idén még egy „vegyes” kiállítást terveznek tőle, azaz a Puskás-anyag mellett más munkáit is bemutatják. Brüsszelben tavaly a BRAFA alatt a Magyar Intézetben voltak láthatók a rajzai.

A globális képregény-árverési rekordot az első Superman képregény tartja: 2021 áprilisában 3,25 millió dollárért (985 millió forintért) adták el az Action Comics 1. számát egy aukción. Az 1938-ban, 10 centes borítóáron megjelent füzet az első képregény, amelyben feltűnik Superman, ebben mesélik el a karakter eredettörténetét. A rossz minőségben kinyomtatott füzetből a becslések szerint mára mindössze száz darab maradhatott fenn. A rekorder példányt befektetési szándékkal vásárolta meg a jelenlegi, sőt az előző tulajdonosa is. Az aukcióra a tételt beadó befektető három évvel ezelőtt régi filmes újságokkal együtt vette meg a Superman eredettörténetet is, és egymillió dollárt keresett vele.

