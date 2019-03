Gyógykezelésre vonul Mick Jagger

Mick Jaggernek orvosi kezelésre kell mennie, ezért a Rolling Stones elhalasztja a közelgő amerikai és kanadai turnéjukat. Elnézést kértek a rajongóktól és arra buzdították őket, tartsák meg jegyeiket, azok érvényesek lesznek az új időpontokra, amelyeket hamarosan bejelentenek – írja a Metro.

Információkat arról nem közöltek, hogy mi baja van a 75 éves frontembernek. Azt írták csupán, hogy Jaggernek azt tanácsolták, most ne turnézzon. Az énekes a Twitteren kért elnézést rajongóiktól, nagyon utálja a helyzetet, és mindent el fog követni a mihamarabbi visszatérés érdekében.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.

— Mick Jagger (@MickJagger) March 30, 2019