Május 24-én tartja tavaszi aukcióját a Kieselbach Galéria a budapesti Marriott hotel báltermében. A négy legfontosabb tétel Márffy Ödön, Perlrott Csaba Vilmos, Vaszary János és Aba-Novák Vilmos nevéhez fűződik, mindegyik becsértéke a százmillió forintos sáv körül van.

A magyar Vadak és a Nyolcak időszakát, az 1910 körüli pezsgő művészeti közeget idézi meg Márffy Ödön Zebegényi téglagyár című alkotása. A Dunakanyar idilli környezetét az ipari épület geometrikus formáival ötvöző kompozíció becsértéke 120–160 millió forint. Szintén a magyar avantgárd történetének leginspirálóbb, legizgalmasabb periódusát idézi meg Perlrott Csaba Vilmos Műtermi csendélet című alkotása, 80–130 millió forintos becsértékkel.

A legfontosabb tételek közt találunk egy ikonikus Vaszary János-festményt is. Az 1933 körül keletkezett Parkban című képért 60 millió forintról indul a licit és 80–130 millió forint közötti leütési árat várnak érte. A festmény nemcsak az érett Vaszary ünnepelt fehér korszakának, hanem az egész életműnek a legrangosabb alkotása, mindenki által ismert ikonja, a festő nevét hallva sokak szeme előtt ez a kép jelenik meg. A témának több változatát is megfestette, egyikük szerepelt az 1934-es Velencei Biennálén, és most a MNG gyűjteményében található. Ezt a parkrészletet egy neves pesti orvoscsalád őrizte a 20. század derekától, kiváló hazai művészeket (például Aba-Novákot is) felsorakoztató magángyűjteményében. Vaszary-mű volt a legkedvesebb, hálószobában lógó képe a híres sebészorvos feleségének, aki Magyarország egyik legfontosabb dokumentumát fordította a vészterhes időkben németből magyarra, majd magyarról angolra. Vaszary életműrekordja a Virág Judit Galéria 2021-es őszi aukcióján született, amikor a San Remó-i tengerpartot ábrázoló festményét 160 millió forinton ütötték le.

Külföldről tért haza Aba-Novák főműve, a franciás magyar modernizmus legvágyottabb gyűjtői csemegéje. A Róma melletti kisvárost, Subiacót ábrázoló kép jelentős külföldi magángyűjteményből került haza kifejezetten a Kieselbach Galéria májusi árverésére. A település nem mellesleg Gina Lollobrigida szülővárosa, igaz, a kép megfestésekor ő még csak hároméves volt, és boldog gyermekkorát élte három leánytestvérével. Az 1930-ban készült, méretével is kiemelkedő festmény az egész életmű egyik legismertebb és legtöbbször reprodukált darabja, jelentőségét mutatja, hogy 1930-ban a Velencei Biennálé magyar pavilonjának fő helyére került, sőt képeslapot is kiadtak róla. A kép becsértéke 65–95 millió forint.