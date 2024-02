Pénteken nyílik a Van Gogh-kiállítás Budapesten – eredeti festmények nélkül

Vincent van Gogh (1853–1890), a festő, aki életében mindössze egy képet adott el, most milliók kedvence, a művészet világának rocksztárja. A legenda szerint a londoni National Galleryben a Napraforgók című képe előtt kopottabb a parketta, mint máshol, annyian állnak meg, és feledkeznek bele. Miközben volt olyan kortárs festőkollégája, aki azt mondta, semmiképp nem szeretne egy kiállításon szerepelni a műveivel, amelyek nevetséges virágokat ábrázolnak – a sértés hallatán Van Gogh barátja és pályatársa, Henri de Toulouse-Lautrec kihívta az illetőt párbajra.

A kiállítás legnagyobb termében zenei aláfestéssel, változó képekkel hullámzik körülöttünk Van Gogh világa. Fotó: Szántó András

Van Gogh népszerűsége a halálát követő évtizedekben ugrott meg robbanásszerűen,

ma a műveiért megőrülnek a műgyűjtők, festményei rekordösszegekért kelnek el.

Például 1990-ben a Dr. Gachet arcképe című műve 82,5 millió dollárért talált gazdára a Christie’s aukcióján New Yorkban, 2017-ben ugyanitt több mint 81 millió dollárért ütötték le a Földműves a mezőn című festményét.

Van Gogh életművének a legnagyobb részét az utolsó tíz évében készítette el. Fotó: Szántó András

Péntektől a budapesti BOK csarnokban látható Van Gogh – The Immersive Experience nem a hagyományos értelemben vett kiállítás. Nincsenek eredeti festmények a falakon, azonban a több teremből álló, kétezer négyzetméteres, hatalmas audiovizuális kiállítótér egyedülálló, innovatív lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók elmerülhessenek a holland mester semmihez sem fogható világában. A tárlat azoknak is izgalmas időtöltést nyújt, akik nem tartoznak a klasszikus képzőművészeti kiállítások törzsközönségéhez, ugyanakkor felejthetetlen élményt ígér a vérbeli Van Gogh-rajongóknak is.

Így festhetett a levágott füléről is híressé vált mester szobája. Fotó: Szántó András

A kiállítást már több mint húszmillióan látták:

New Yorkban,

Londonban,

Berlinben,

Szöulban és

más városokban is százezreket nyűgözött le ez a különleges posztimpresszionista látványvilág.

A produkció – amelyben megelevenednek a festő napraforgómezői, csillagos égboltjai, sőt a mester hálószobájának ajtaja is kitárul – Budapesten szeptember 1-jéig várja a látogatókat.

Itt egy speciális VR-szobában bárki belebújhat Van Gogh bőrébe, és elkészítheti a saját alkotását, amelyet akár a falra is kivetíthet.

„Ismerjük és értjük a mai generáció preferenciáit, tudjuk, hogy a felgyorsult világ új szokásokat alakított ki a kultúrafogyasztás területén is. Bízunk abban, hogy ez a produkció a fiatalokat is közelebb hozza a művészethez” – mondta a csütörtöki sajtómegnyitón Dudi Bercovici, a Hadran Events ügyvezetője, a kiállítás szervezője.