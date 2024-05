Bemutatkozik az MNB gyűjtemény Velencében

A 2024. áprilistól novemberig - látogatható kiállítás egy ú.n. kontextualizáló anyag, amely egyszerre ad képet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által életre hívott gyűjteményről és arról a képzőművészeti közegről, amely a 60. Velencei Képzőművészeti Biennále Magyar Pavilonjában bemutatkozó művészre, Nemes Mártonra hatott és munkásságának inspiráló hátteret ad. Kortársak, példaképek, hatások rajzolódnak ki, és válnak közérthetővé a tárlat látogatói számára.

Képek a Velencei Biennálén látható kiállításból (Fotó: Orsolya Egressy)

Az MNB kiállítása segít értelmezni és elhelyezni a térképen mindazt, ami a Giardiniben található Magyar Pavilonban bemutatásra kerülő Nemes Márton képzőművész és Kopeczky Róna kurátor Techno - Zen című anyagában megvalósul. Maga a Techno Zen kiállítás egy nagyméretű, multiszenzoros installáció, amely audio-, vizuális és interaktív komponenseket tartalmaz. A mű a pop-art utalásokat a techno szubkultúrával, a virtuális valósággal, és a csúcstechnológiával ötvözi, és teljes mértékben kihasználja a Magyar Pavilon térbeli adottságait. A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum szervezésében megvalósuló kiállítás létrejöttét Dr. Fabényi Julia nemzeti biztos koordinálta, főtámogatója a Kulturális és Innovációs Minisztérium.

Képek a Velencei Biennálén látható kiállításból (Fotó: Orsolya Egressy)

„A válogatás során fontos szempont volt a generációk közötti hatások, a hasonlóságok és a különbségek láthatóvá tétele. A kiállítás egyik fele a II. világháború utáni magyar festészet azon irányzatait mutatja be, melyek főként a második párizsi iskola, a tasizmus, valamint a hazai absztrakció két világháború közti irányzatainak hatására fejlődtek egy kulturálisan elszigetelt, politikai művészetirányítástól megbénított országban. Az 1960-as években induló neoavantgard generáció a MNB gyűjtésének is egyik fókusza, emiatt is különleges alkotásokat tudnak bemutatni Velencében” - nyilatkozta Schneller János, a kiállítás kurátora.

„Több szempontból fontos és hasznos a ’Mozdulat – gesztus – jel’ kiállítás. Egyrészt a Velencei Biennálé ideje alatt rengeteg ember látogat el a városba, a világ minden tájáról érkeznek nemcsak a kortárs képzőművészet iránt érdeklődők, hanem a nemzetközi szintéren befolyásos múzeumi szakemberek, akadémikusok, döntéshozók és műgyűjtők is.– nyilatkozta Dr. Hamvai Kinga, az MNB Art and Culture vezetője. – A Biennálé héthónapos nyitvatartása alatt nemcsak a Giardiniben és az Arsenaleban található nemzeti pavilonokban valósulnak meg kiállítások, hanem úgynevezett szatellit tárlatok is láthatóak különböző külső helyszíneken, varázslatos velencei palazzókban, és ezeket hasonlóan sokan látogatják.

Képek a Velencei Biennálén látható kiállításból (Fotó: Orsolya Egressy)

A közelmúltban kezdődött a gyűjtemény megismertetésének időszaka, azaz a háború utáni és kortárs magyar művészek széleskörű bemutatása.

Az MNB Arts and Culture a magyar kurátorok bevonásával készült saját kiállításokat szervez, a kollekció, és a magyar művészet nemzetközi kanonizációja érdekében.”

Az idén 100 éves jubileumát ünneplő Magyar Nemzeti Bank gyűjteményét az MNB Arts and Culture gondozza, amelynek célja a nagyközönség számára széles körben megismerhetővé, a szakma számára pedig kutathatóvá és feldolgozhatóvá tenni annak anyagát, mind a hazai, mind a nemzetközi színtéren. A műveket digitálisan is hozzáférhetővé tették, emellett kiemelten kezelik, hogy a gyűjtemény anyagát időről-időre tematikus kiállításokon mutassák be.