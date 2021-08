Rekordmennyiségű, 44 konténerszállító hajó horgonyzott kirakodásra várva a hétvégén Los Angeles és Long Beach kikötőjénél, amelyek az amerikai tengeri teherforgalom zömét bonyolítják le Ázsiával. A Bloomberg értesülése szerint ráadásul a várakozási idő egyre hosszabb, csak augusztus közepe óta 6,2 napról 7,6 napra nőtt, és mutatja, hogy milyen nehézségekkel szembesülnek a vállalatok, amelyek a gazdaságok megnyitása következtében megnövekedett kereslet kielégítése mellett próbálnának tartalékokat felhalmozni az év legforgalmasabb időszakára is.

Az ünnepek Kínában október elején az úgynevezett aranyhéttel kezdődnek, így a karácsonyra szánt cikkeket augusztusban és szeptemberben kell beszerezniük az amerikai importőröknek. Kínában azonban a koronavírus elleni zéró tolerancia jegyében a fertőzés legkisebb jelére részlegesen lezárják a kikötőket, ami folyamatos fennakadásokat okoz a globális ellátási láncokban.

Fotó: Xinhua via AFP

A helyzet már egy éve fokozatosan romlik, a fogyasztói igények ugyanis a járvány és a zárlatok alatt is nőttek, mivel az emberek a korábban utazásra és szórakozásra szánt pénzt interneten keresztül megvásárolható árucikkekre költötték, így a konténerszállítási ágazat 2020-ban is 97-98 százalékos kapacitáson működött. Elsősorban az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában tovább súlyosbítja a problémát a teherautósofőrök súlyos hiánya is, ami miatt a logisztikai központokban és raktárakban nem tudják időben kirakodni és továbbítani az árut. Így a konténerek később kerülnek vissza a kikötőkbe és onnan – üresen vagy tele – Ázsiába, ahonnan a globális export zöme ered.

A hiány következtében jelentősen megugrottak a tengeri szállítás költségei. A Xeneta adatfigyelő szerint

egy éve még nem egészen kétezer dollárba (egy dollár 294,97 forint) került egy konténer elszállítás a Távol-Keletről Észak-Európába – a múlt héten azonban az átlagár 13607 dollárra emelkedett.

Ugyanez az összeg a Földközi-tenger térségébe irányuló szállítmányoknál 1913 dollárról 12715 dollárra, a dél-amerikaiak esetében pedig 1794 dollárról 11594 dollárra nőtt. Az Amerika Hangja internetes oldalán megjelent összefoglaló szerint azonban ezek az árak csak a legnagyobb importőrökre vonatkoznak, a kisebbeknek, amelyek csupán pár konténert rendelnek, sokkal többet kell fizetniük.

Az áremelkedés egy részét pedig a cégek kénytelenek áthárítani a fogyasztókra, és ezt karácsony előtt már érzékelni is fogják az emberek az árakban. Az amerikai és brit játékforgalmazók például figyelmeztettek, hogy az idén drágább lesz ajándékot vásárolni a gyerekeknek – ha egyáltalán megtalálják a szülők a polcokon azt, amit keresnek. „Súlyos hatással van ránk a hiány. A partnereink leadnák a megrendeléseiket, de egyszerűen nem tudjuk azokat teljesíteni” – panaszkodott a Sky Newsnak Joel Berkowitz, a London Toy Company alapítója. A brit cégeknek legalább három hónapba telik, amíg szerezni tudnak egy konténert, és újabb három hét, hogy az árut a kikötőben teherautóra pakolják, és elszállítsák a raktárba. „És ez csak rosszabb lesz majd” – figyelmeztetett Berkowitz, és ebben a szakértők is egyetértenek vele. John Drake, az amerikai kereskedelmi kamara ellátási láncokért felelős alelnöke arra számít, hogy még a jövő év jelentős részében is küzdeni fognak majd ugyan ezekkel a problémákkal.