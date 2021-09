Lítium-ion cellákat és energiatároló rendszereket gyártó üzem építéséről állapodott meg a Kalinyingrádi térség kormányával a TVEL nukleáris üzemanyaggyártó vállalathoz tartozó Renera cég, amely a Roszatom energiatároló berendezések üzletágának ágazati integrátora. A gyár a Kalinyingrádi exklávé keleti részén, a Balti Atomerőmű telephelyén épül fel – olvasható a Roszatom közleményében.

A Renera partnere az Enertech International Inc. dél-koreai lítium-ion akkumulátorgyártó lesz, amelynek szakértelme és fejlesztései lehetővé tehetik a szigorú nemzetközi szabványoknak megfelelő gyártást. Az oroszországi nagyüzem 2026-ban kezdi meg a termelést. A beruházás hozzájárul a terület fejlesztéséhez. Az üzemben évente mintegy 3 gigawattóra (GWh) energiatároló kapacitás állatható majd elő, a mérőszám a gyártott akkumulátorok által tárolni képes teljes energiamennyiségre utal.

A nagyüzem felépítése fontos mérföldkő az új, nem nukleáris üzleti tevékenységek fejlesztését célzó stratégiánk megvalósításában, amely hozzájárul az orosz kormány elektromos közlekedési fejlesztési koncepciójának 2030-ra kitűzött megvalósításához is. Az előállított lítium-ion akkumulátorokat főleg az oroszországi autógyártók fogják használni, ezért a vállalat jelentős mértékben hozzájárul az import helyettesítését célzó állami politika megvalósításához

– idézi a közlemény Natalja Nyikipelovát, a TVEL üzemanyaggyártó vállalat elnökét. Emin Aszkerov, a Renera vezérigazgatója a megállapodás aláírása után arról beszélt, hogy az orosz piac jelzései szerint az egy éve betervezett termelési volumen kevés lesz az igények kielégítéséhez, ezért fontolóra veszik, hogy akár 12 GWh-ra növelik az üzem kapacitását. Anton Alihanov, a Kalinyingrádi térség kormányzója azt méltatta, hogy a beruházás ösztönözheti a térség társadalmi-gazdasági fejlődését. Az új üzem létszámigénye az előzetes becslés alapján kétezer fő.

A TVEL, a Roszatom üzemanyaggyártó vállalata foglalkozik uránkonverzióval és dúsítással is, továbbá urándúsításhoz használt gázcentrifugát gyárt és vannak saját kutató- és tervezőintézetei.

Tizenöt országban összesen 75 atomerőművi reaktorhoz, a világ kilenc országába kutatóreaktorokhoz, valamint atommeghajtású hajókhoz szállít üzemanyagot.

A világon minden hatodik atomreaktor a TVEL üzemanyagával működik. E társaság a világ legnagyobb dúsított urán gyártója, valamint a stabil izotópok globális piacának vezetője. Aktívan fejleszti a vegyészeti, a kohászati és az energiatárolási technológiák terén is az új üzletágakat. Aktív a 3D nyomtatás, a digitális termékek, valamint a nukleáris létesítmények leszerelése terén. A TVEL ágazati integrátor szerepet tölt be az additív technológiák és az energiatároló rendszerek esetében is.