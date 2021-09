A gáz és áram árának növekedése is rekordot döntött kedden. Németországban, Franciaországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban is az egekbe szöktek az árak - áll a Bloomberg összeállításában.

Hogy terhet vegyenek le a fogyasztókról, a spanyolok hétfőn csökkentették az energiaszámlákat, Görögország bejelentette, hogy minden háztartás állami támogatást kap az elszabadult árak miatt, a francia kabinet pedig közölte, hogy fontolóra veszi a segítségnyújtást a lakosságnak.

Az energiaárak még enyhe időben is napról napra felfelé kúsznak, és nem látszik az emelkedés vége. A koronavírus által okozott gazdasági válságból való kilábalással párhuzamosan nőnek az árak. Szintén árfelhajtó tényező, hogy a kínálat elmarad a kereslettől.

A áremelkedést valószínűleg a téli számlákon érzik majd meg leginkább a fogyasztók. Politikai beavatkozással azonban megakadályozható, hogy vaskos csekkek érkezzenek a háztartásokhoz

– mondta John Musk, az RBC Europe Limited elemzője.

Az energiaárak emelkedése több országban az inflációt is magával rántja. Spanyolországban 3,3 százalékkal emelkedtek augusztusban a fogyasztói árak, ami nagyrészt az áram drágulásának köszönhető. A német infláció 3,4 százalék volt augusztusban, ami 2008 óta a legmagasabb, de a svéd inflációt is meghajtotta az energiaárak elszabadulása.

Fotó: NurPhoto via AFP

A Citigroup elemzése szerint a gáz- és áramszámlák várhatóan 20 százalékkal emelkednek Európa-szerte, ez pedig lépésre késztetheti a kormányokat. Fennáll ugyanis a veszélye annak, hogy magas energiaárak megakasztják a fellendülést.

Franciaország fontolóra veszi a növekvő energiaszámlák költségeinek csökkentését

– mondta Bruno Le Maire pénzügyminiszter hétfőn egy televíziós interjúban. Egy lépést már tettek, ugyanis évente 150 euró értékű úgynevezett energiakupont osztanak ki 5,5 millió háztartás számára.

Európa a fűtési szezon kezdete előtt két hónappal kezd kifogyni gázkészletéből, a tározók több mint egy évtizede a legalacsonyabb szinten vannak, miközben Norvégia és Oroszország felől érkező utánpótlás továbbra is korlátozott.

Hollandiában a határidős gáz referenciaértéke 8,5 százalékkal rekordot jelentő 66,46 euró/Megawattórára emelkedett, míg az Egyesült Királyságban a jövő hónapban 8,7 százalékkal 166,64 pennyre emelkedik a megawattóránkénti ár.

Mivel a gázárak az áramtermelés költségét is emelik, jövőre várhatóan a német és francia áramárak is rekordot dönthetnek. Spanyolországban mindez már kedden bekövetkezett. Az áremelkedés egyes erőműveket a legszennyezőbb fosszilis tüzelőanyag, a szén használatához löktek, a készletek azonban itt is fogytában vannak.

Az energiaárak emellett a széndioxid-kibocsátás korlátozására irányuló erőfeszítések miatt is ennyire magasak. A fosszilis tüzelőanyagokat használó erőműveknek minden egyes tonna elégedett szénért 90 százalékos különadót kell fizetniük.

Frans Timmermans klímapolitikáért felelős uniós biztos szerint ugyan fennáll annak a veszélye, hogy az inflációs hullám gátat szab a széndioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló erőfeszítéseknek, de nem szabad megengedni, hogy a magasabb árak aláássák a blokk ezirányú eltökéltségét.

Ahelyett, hogy az energiaágazatban történt áremelkedés miatt lassítanánk a folyamatot, még jobban fel kell gyorsítanunk a megújuló energiahasználatra való áttérést annak érdekében, hogy mindenki számára elérhetővé váljanak a fenntartható energiaforrások

– mondta.

A német energiaárak hétfőn meghaladták a 100 euró/megawattórás árat. Európa legerősebb gazdaságában jelenleg 3,1 százalékkal haladják meg az árak a kontinens átlagát, ami 102,50 euró/megawattórát jelent. Franciaországban 2,6 százalékkal 106,30 euró/megawattórára emelkedtek az energiaárak.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Spanyolországban az év végéig érvényben marad a 7 százalékos energiatermelési adó felfüggesztése, és a jelenlegi 5,1-ről 0,5 százalékra csökkentik a villamosenergia különadóját.

Görögországban a 300 kilowattórányi áramfogyasztás feletti részre minden háztartás támogatást kap a negyedik negyedévben, ami fedezi a várhatóan megemelkedő számlák nagy részét.

Előtérben a szén

Az áremelkedés az Egyesült Államokat sem kíméli, a földgáz ára 13 éves csúcsot dönthet meg a télen. Az amerikai lakosságnak utoljára 2008-ban kellett szembenézniük ilyen magas gázárakkal - írja a CNBC.

A földgáz árának emelkedését az is fűti, hogy a Biden-adminisztráció nagyobb megújuló energia részarányt szeretne látni az árampiacon. A Fehér Ház tervei szerint 2050-re az áramellátás 50 százalékának megújuló energiából kell táplálkoznia – ez az arány jelenleg mindössze 3 százalék.

A következő években még minden bizonnyal a földgáz marad az első számú energiaforrás. Az Egyesült Államok Energiainformációs Ügynöksége (EIA) rövidtávú kilátásai szerint 2021-ben 35, 2022-ben pedig 34 százalékot harap ki a földgáz az energiatermelési tortából. A kormány előrejelzése szerint a földgáz idei átlagára 4,69 USD/mmBtu (millió brit hőmennyiség) lesz.

Az EIA szerint a megújuló energiaforrások, valamint a szén használatának várható növekedése miatt jövőre csökkenni fog földgáz energiatermelésben való felhasználása.

A magasabb földgázárak miatt várhatóan magasabb lesz a szén részesedése a villamosenergia-termelésben. A 2020-as 20 százalékról idén és jövőre várhatóan 24 százalékra növekszik az arány. A megújulók energiatermelésben való használata pedig idén – tavalyival megegyező – 20 százalék körül alakulhat, míg jövőre 22 százalék lehet

– áll az ügynökség jelentésében.