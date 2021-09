Az egyik tévhit az idővel kapcsolatos. Nem helyes, nem szabad azt hinnünk, hogy mostanra megszűntek a lehetőségeink és fölösleges bármit is tenni a környezetünk vagy önmagunk érdekében. Ez egy nagyon hamis, megtévesztő és lényegét tekintve lehangoló, demoralizáló üzenet! Az életünk egészsége és teljessége, a Földön hátralévő időnk minősége önmagában is egy alapvető kérdés – akár akkor, ha egy világégés bekövetkezésének a közelében érezzük a létünket, akár akkor, ha csak a saját életünknek látjuk, érezzük esetlegesen a végét!

Könnyen lehetséges ezt az egyéni életünkön túlmutató problémát olyan gigantikusnak látni, hogy „minden fáradozás hiábavaló” és „nincs mozgástér” a jóra – ez nagyjából az egyéni és a társadalmi hatáskörrel kapcsolatos területi, térbeli és nagyságrendi félreértés. Mindenki ismeri a pillangó hatást, amely arra figyelmeztet, hogy nem tudjuk mindig előre azt, hogy egy szinte elhanyagolható tényező, egy kisebb tett vagy erőhatás később mekkorára duzzad, egy elhanyagolhatónak tekintett esemény vagy tényező nem válik-e esetleg meghatározó erejű következménnyé.

A harmadik jellemző gond vagy tévhit a módszerekkel függ össze. A legegyszerűbb eszközök alkalmazásától haladhatunk az összetett, nagy költségekkel járó és sokszereplős megoldások kivitelezéséig. Sokszor az egészen egyszerű, a közvetlen előttünk álló és rajtunk múló lépések is a megfelelő irányba terelhetnek bennünket. És nem is az a fontos itt, hogy ezek a kis lépések megváltsák az egész világot, hanem az, hogy a mi irányultságunkat a Jó felé fordítva tartsák.

Fotó: Korrekt-Kút Kft.

És hogy még egyszerűbben közelítsük meg a helyzetet, egyszerűen például tartsunk mértéket, hiszen még a „jóból is megárt a sok”. Hagyjuk a fölösleges túlzásokat, pl. a külsőnk, önmagunk személyiségmarketingjét a világ felé. Lássuk be, legtöbbször nincs szükség a nagy, gigantikus megoldásokra, hanem lehetünk szerényebbek, takarékosan is kiegyensúlyozottak, lehetünk a mértékletességben is az ízek és élmények élvezői, lehetünk tudatos szereplői az életünknek.

Ebben a folyamatban alakul ki, formálódik és változik javára a mi alaptermészetünk is azzal, hogy önként, belső elhatározásból „tanulunk meg” dolgokat és nem a külső elvárásoknak akarunk megfelelni. Szóval a legegyszerűbb lépések közé tartozik, hogy ne használjunk annyi üzemanyagot, mint korábban, és használjunk olyan eszközöket, amelyekkel például kellően informáljuk magunkat az üzemanyagfogyasztásunk szintjéről, a járművezetési szokásainkról. Ismeretes, hogy ma már több tehergépjármű márka rendelkezik monitoring szolgáltatásokkal, amelyek adatai okos visszajelzésként felhasználva csökkenthetik a gázolaj fogyasztásunkat, és így képesek lehetünk csökkenteni vagy késleltetni akár a szervizköltségeinket.

Ugyanennek a józan, egyszerű és okos takarékosságnak másik példája vagy módszere a többfunkciós gázolaj adalékok alkalmazása. Konkrét példával élve, az egyik vevőnk (aki egy kiváló műszaki szakember) készülékével pontosan kimérte, hogy a járműve részecskeszűrő eltömődésének időszakát közel háromszorosára növelte az autójában a gázolaj adalék alkalmazása által! Mi ipari, üzleti gázolaj ellátással foglalkozunk, így kezdettől fogva kizárólag stabil, megbízható gyártási rendszerből szerezzük be az adalékainkat. Ezért az egyik legnagyobb, az egyik legjobb nyugat-európai gyártótól vásárolva forgalmazzuk a vevőink számára a Premium Diesel, az Easy Diesel üzemanyag adalékokat évek óta, valamint a téli időszakban jelentőséggel bíró Winter Tour hidegtulajdonságokat javító gázolaj adalékot.

Ki és miért vásároljon gázolaj adalékokat? Milyen tapasztalatokat szereztek az üzemanyagok adalékolása terén?

Az adalékok vásárlására vonatkozó piaci kép vegyes és hozzátartozik az őszinte válaszhoz az, hogy a piacról alkotott elképzeléseink nem mindegyike jött be: az egyik piaci területen kisebb az érdeklődés, kereslet az adalékok iránt, a piac más területein viszont több az igény és az ott jelentkező természetes szükséglet az adalékok iránt. Összegezve az a helyzet, hogy az ágazati trendhez hasonlóan mi is tapasztaljuk az adalékok iránti növekvő keresletet, egyes felmérések szerint a gázolajból annak kb. 10%-a ma már prémium termék.

De nem mehetünk el szó nélkül a „prémium” kifejezés aránylag homályos, pontosan nem körülhatárolt tulajdonságai és ebből származó sajátosságai mellett. Valószínűleg ismeretes, hogy egyes forgalmazónál prémium az a termék is, amelyben a minőségjavító gázolaj adalék a gyári alsó határértéket sem közelíti meg, kétségtelen azonban, hogy tartalmaz adalékot valamilyen mennyiségben. Ezzel szemben vannak a minőségre komoly hangsúlyt fektető kereskedelmi hálózatok és kisebb vállalatok (pl. a mi specializált gazdasági társaságunk is ebbe a csoportba sorolható), ahol a célcsoport igényeit látva a gyári normák maximumát teszik az alaptermékekbe vevőmegtartó, jövedelmezőséget és vevőelégedettséget növelő intézkedésként.

Szóval örömünkre szolgál, hogy például az agrárgazdaságban nagy mértékben terjed az üzemanyag adalékok alkalmazása, figyelve a méregdrága gépek fogyasztására, meghibásodására és ahol lehet, ott a szervizciklusok meghosszabbítására. Ezen kívül a speciális vagy magas minőségi szintű üzemeltetést igénylő eszközöknél (pl. az aggregátoroknál, Sprinkler szivattyúknál stb.) van növekvő kereslet a prémium adalékokra. Ahogy az egyik vevőnk megfogalmazta ezt: „a jó gázolaj is jobb lesz tőlük”. Mostanra már a gázolajhoz nyújtott adalékaink egy saját márkás termékcsaládot képeznek, amely ősztől a megújult, egységes és igényes megjelentését látva is a legmagasabb szintű igényeket képes kiszolgálni nagyon költséghatékony ár/érték viszony szerint: így kerül egy megújuló csomagolásban a piacra az Easy Diesel, a Premium Diesel és a Winter Tour hidegtulajdonságokat javító gázolaj adalék.